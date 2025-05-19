جريمة بـ300 مليون تهز مصر.. من سرق نوال الدجوي؟

تحقق النيابة العامة في مدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة في مصر في واقعة سرقة كبرى من منزل نوال الدجوي، رئيسة جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والفنون، وذلك بعد تقدمها ببلاغ رسمي يفيد باختفاء مبالغ ضخمة ومشغولات ذهبية من خزانة داخل غرفة نومها.

ووفقًا لما نشرته بوابة الأهرام الحكومية، اليوم الاثنين، فقد طالبت النيابة بتحريات مكثفة من الأجهزة الأمنية حول الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة لتحديد الجناة.

ملايين من العملات و15 كيلوغراما ذهبا

وبحسب بوابة أخبار اليوم الرسمية، فإن محتويات الخزانة المسروقة شملت:

50 مليون جنيه مصري (الدولار يتجاوز 50 جنيها).

3 ملايين دولار أمريكي.

350 ألف جنيه إسترليني.

15 كيلوغراما من المشغولات الذهبية.

ويقدر إجمالي قيمة المسروقات بنحو 300 مليون جنيه مصري.

وأكدت الدجوي أن هذه الأموال والمشغولات الذهبية تمثل إرثا عائليا تم جرده وتوثيقه بحضور أفراد الأسرة عام 2023.

خزانة داخل شقة فاخرة

ووقعت السرقة داخل شقة فاخرة تملكها العائلة في مجمع سكني شهير بمدينة 6 أكتوبر، حيث تم فتح خزانة في غرفة النوم دون ترك آثار عنف أو كسر، بحسب ما أكدته مصادر لإحدى الصحف المحلية.

وأشارت الدجوي في أقوالها أمام جهات التحقيق إلى اشتباهها في أحد أقاربها، وتُجري المباحث تحريات موسعة حول هذا الشخص.

وتعمل مديرية أمن الجيزة، على تحليل كاميرات المراقبة داخل المجمع السكني، واستجواب الشهود، خاصة بعد تأكيد الدجوي أن الجريمة لم تكن عشوائية بل مرتبة ومبنية على علم مسبق بمحتويات الخزانة.