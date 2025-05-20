قطار يدهس مشاة.. مقتل امرأة وابنتها وإصابة رضيع بجروح خطرة وفقدان طفل في نهر (فيديو)

لقي شخصان حتفهما وفُقد طفل في نهر، وأصيب طفل رضيع بجروح خطرة، الليلة الماضية، بعد أن صدم قطار عددا من المشاة في مدينة فريمونت شمالي ولاية أوهايو الأمريكية.

وأعلن عمدة المدينة داني سانشيز أن الضحيتين هما امرأة (58 عاما) وابنتها (38 عاما)، مشيرا إلى أن طفلا رضيعا (14 شهرا) نُقل إلى أحد مستشفيات مدينة توليدو لتلقي العلاج، في حين لا يزال طفل آخر (5 أعوام) في عداد المفقودين، ويُعتقد أنه سقط في نهر ساندوسكي.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن فرق الطوارئ تبحث في نهر ساندوسكي بالقرب من جسر مايلز نيوتن عن شخص مفقود واحد على الأقل، بعد أن قامت بإغلاقه.

وأعلنت شرطة فريمونت إغلاق الجسر، وحثت الناس على الابتعاد عن المنطقة. وتوجَّه العديد من جهات إنفاذ القانون إلى موقع الحادث.

وأعربت شركة “نورفولك الجنوبية”، المشغلة للقطار، في بيان، عن حزنها العميق إزاء الحادث، مؤكدة تعاونها الكامل مع السلطات المحلية في التحقيقات الجارية.