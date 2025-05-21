منوعات|كوستاريكا

القبض على قطة تسللت إلى سجن في مهمة سرية

القطة بعد إلقاء القبض عليها ونزع حمولة المخدرات منها (الفرنسية)
21/5/2025

في قصة تبدو كقصص أفلام “الكرتون”، تحوّلت قطة إلى “مهرّبة ليلية” في أحد سجون كوستاريكا، بعدما ضبطها الحراس وهي تحاول التسلل إلى الداخل محملة بكمية من المخدرات.

القطة، كانت تحمل 235 غراما من “الماريغوانا” و67 غراما من “الكوكايين”، مخبأة بعناية داخل كيسين صغيرين تم تثبيتهما على جسدها باستخدام شريط لاصق.

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وأعلنت وزارة العدل في كوستاريكا، في بيان لها، أن “المتسللة” تم توقيفها “بالجرم المشهود” عندما شوهدت تتسلّق السياج المحيط بسجن في منطقة بوكوتشي شمال شرق البلاد.

ونشرت الوزارة مقطع “فيديو” يظهر أحد الحراس وهو يتسلق السياج للإمساك بالقطة ذات اللونين الأبيض والأسود، التي بدت هزيلة ومسالمة، بينما انشغل رجال الأمن الآخرون بإزالة “الشحنة” بعناية.

وبحسب البيان، فقد أسهم “التدخل السريع من الحراس” في إحباط محاولة التهريب قبل أن تصل (حمولة القطة) إلى أيدي السجناء.

أما القطة، فقد سُلّمت إلى جمعية مختصة برعاية الحيوانات.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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