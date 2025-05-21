خبر سار لمن يخشون أورام الدماغ… التطور المنتظر أصبح حقيقة

أعلن باحثون بريطانيون عن ابتكار طبي قد يحدث نقلة نوعية في عالم تشخيص أورام الدماغ، عبر تقنية جديدة تتيح تحديد نوع الورم خلال ساعات بدلا من أسابيع.

توصل الباحثون من جامعة نوتنغهام إلى هذه القفزة الطبية عبر ما يعرف بـ”تقنية المسام النانوية”، وهي طريقة متقدمة تسمح بقراءة الحمض النووي بسرعة فائقة.

وتعتمد الطريقة على تمرير الحمض النووي عبر مسام دقيقة جدا تحدث اضطرابا في تيار كهربائي، ما يساعد على تحليل تركيبته الوراثية بدقة، ومقارنتها بأنواع أورام الدماغ المعروفة، باستخدام برنامج ذكي طوره الفريق نفسه.

وفي غضون 24 ساعة فقط، تمكن العلماء من تحديد نوع الورم بدقة في 80% من العينات التي سبق استخراجها، كما تم تحديد الورم في 76% من الحالات الحديثة خلال ساعة واحدة فقط.

من جانبه، وصف البروفسور ماثيو لوز، أحد القائمين على الدراسة، هذه التقنية بأنها “فتح جديد بالكامل” في علاج المرضى، لأنها تتيح للأطباء تعديل خطة الجراحة فورا، بل وتقديم العلاج الإشعاعي أو الكيميائي في وقت قياسي، ما يقلل فترات الترقب والقلق لدى المرضى.