أكثر ذكاء وأقل سعرا.. أبل تستعد لإصدار نظارات ذكية

تستعد شركة أبل الأمريكية لدخول سوق الأجهزة الذكية القابلة للارتداء بنمط جديد، من خلال إطلاق نظارات ذكية تعمل بالذكاء الاصطناعي في نهاية 2026.

ونقلت وكالة بلومبيرغ عن مصادر مطلعة أن أبل ستبدأ بإنتاج كميات كبيرة من النماذج الأولية للأجهزة في نهاية هذا العام مع موردين من الخارج.

وتتوجه الشركة نحو النظارات بعد أن شهدت وحدات “فيجن برو” إقبالا فاترا من المستهلكين بسبب سعرها الباهظ وافتقارها إلى ميزات الذكاء الاصطناعي.

وستنافس نظارة أبل الجديدة نظارة راي بان الذكية الخاصة بشركة ميتا، التي أصبحت تحظى بشعبية لدى المستهلكين.

وذكرت بلومبيرغ أن أبل علّقت خططا لإنتاج ساعة ذكية قادرة على تحليل محيطها عن طريق كاميرا مدمجة.

وأضافت أن الشركة كانت تعمل على إصدار ساعة مزودة بكاميرا بحلول عام 2027، لكن جرى إيقاف هذا المشروع.