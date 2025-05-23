كاميرا مراقبة توثق لحظة حدوث زلزال اليونان القوي (فيديو)

وثقت كاميرا مراقبة في أحد المخابز في جزيرة كريت اليونانية اللحظات التي هز فيها زلزال قوي الجزيرة.

وفي وقت مبكر من صباح الخميس، ضرب زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر قبالة جزيرتَي كريت وسانتوريني اليونانيتين، وشعر به سكان مناطق في تركيا ومصر.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال وقع على مسافة 80 كيلومترا تقريبا شمال شرقي هيراكليون، عاصمة جزيرة كريت، وعلى عمق 68 كيلومترا.

وقبل أسبوع، أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية تسجيل زلزال قوي شرق جزيرة كريت في البحر المتوسط، بلغت قوته 6.4 درجات على مقياس ريختر، وشعر به سكان عدد من الدول المحيطة بينها مصر.

كما تعرضت منطقة جزيرة سانتوريني الواقعة في بحر إيجه لآلاف الهزّات الأرضية خلال شهري يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط الماضيين، ما أجبر قسما من السكّان على الفرار من المنطقة التي تعد وجهة سياحية رئيسية في اليونان.