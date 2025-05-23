منوعات|اليونان

كاميرا مراقبة توثق لحظة حدوث زلزال اليونان القوي (فيديو)

ركام متساقط من أحد البنايات في هيراكليون، عاصمة جزيرة كريت جراء الزلززال
مدة الفيديو 01 دقيقة 07 ثانية 01:07
23/5/2025

وثقت كاميرا مراقبة في أحد المخابز في جزيرة كريت اليونانية اللحظات التي هز فيها زلزال قوي الجزيرة.

وفي وقت مبكر من صباح الخميس، ضرب زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر قبالة جزيرتَي كريت وسانتوريني اليونانيتين، وشعر به سكان مناطق في تركيا ومصر.

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وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال وقع على مسافة 80 كيلومترا تقريبا شمال شرقي هيراكليون، عاصمة جزيرة كريت، وعلى عمق 68 كيلومترا.

وقبل أسبوع، أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية تسجيل زلزال قوي شرق جزيرة كريت في البحر المتوسط، بلغت قوته 6.4 درجات على مقياس ريختر، وشعر به سكان عدد من الدول المحيطة بينها مصر.

كما تعرضت منطقة جزيرة سانتوريني الواقعة في بحر إيجه لآلاف الهزّات الأرضية خلال شهري يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط الماضيين، ما أجبر قسما من السكّان على الفرار من المنطقة التي تعد وجهة سياحية رئيسية في اليونان.

المصدر : وكالات

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