هل تريد أن تعيش أطول؟ إليك العادات اليومية الصغيرة التي ينصح بها الأطباء

تُعَد فكرة تغيير نمط الحياة بالكامل صعبة وربما يراها البعض مستحيلة، لكن بعض التغييرات البسيطة في روتينك اليومي قد تمنحك سنوات إضافية من العمر.

في هذا التقرير، أبرز نصائح الأطباء وخبراء الصحة بشأن العادات الصغيرة التي ينصحون بها يوميا لمن يريد أن يعيش حتى سن متقدمة، وفقا لـ”هاف بوست”.

تحرك أكثر حتى لو قليلا

تساعد زيادة الحركة البسيطة خلال اليوم على العيش فترة أطول، ولن تكون مضطرا إلى قضاء ساعة يوميا في صالة الألعاب.

ووجدت دراسة حديثة أن المشي نحو 7 آلاف خطوة يوميا يخفض خطر الوفاة المبكرة بنسبة 70% تقريبا لدى البالغين في منتصف العمر.

ويقول المختص في الصحة النفسية الدكتور توبياس دانغ “ابحث عن طرق بسيطة لإضافة خطوات إلى يومك، مثل الوقوف والمشي بين الاجتماعات أو ركن السيارة بعيدا عن المدخل. ليس ضروريا أن تمشي فقط، اختر نشاطا تحبه مثل الرقص أو أي شي يدفعك إلى الحركة وتستمع به”.

الصفاء الذهني

إيجاد دقائق للهدوء ليس سهلا في زحمة اليوم، لكن الأبحاث تشير إلى أن التأمل واليوغا وتدريبات التنفس تسهم فعلا في إطالة العمر وخفض خطر أمراض القلب.

ويقول الدكتور جوزيف ميركولا “ممارسة واحدة من هذه الأنشطة خمس دقائق قبل النوم قد تكفي لرؤية نتائج”.

ويضيف دانغ “حتى لو لم يناسبك التأمل التقليدي، جرّب أن تلاحظ شيئا واحدا من كل لون حولك أو اخرج لنزهة قصيرة دون هاتفك. المهم أن تخصص وقتا يوميا للصفاء الذهني”.

لا تهمل أصدقاءك وأهلك

قد يبدو قضاء وقت مع الأصدقاء أو العائلة ترفا، لكن العلاقات الاجتماعية مهمة فعلا للصحة وطول العمر. الجراح الأمريكي العام قارن تأثير الوحدة بالتدخين “الشعور بالعزلة يوازي تدخين 15 سيجارة يوميا”.

وتقول الدكتورة راشيل ماركيز “حتى لحظات بسيطة من التواصل مع الآخرين تُحدث فرقا، مثل إلقاء التحية على الجار أو إجراء مكالمة قصيرة مع صديق”.

غيّر نظامك الغذائي تدريجيا

يعلم الجميع أن الأكل الصحي مهم، لكن الالتزام الكامل قد يكون صعبا. ينصح الدكتور مايكل غريغر “أضف الفاصوليا والحبوب الكاملة والمكسرات، وقلل من اللحوم والمشروبات الغازية. التغييرات الصغيرة تُحدث فرقا كبيرا”.

وتنصح الدكتورة وينيلينا كانيو بتغيير الأكلات والمشروبات تدريجيا “غيّر كوب الحليب الكامل الدسم بآخر خالي الدسم أو استبدل ثمرة فاكهة بالسناك”.

ويشدد غريغر “لا مشكلة في تناول ما تحب في المناسبات، لكن حاول أغلب الأيام جعل طعامك طبيعيا من الحقول لا المصانع”.

نم جيدا

النوم الجيد أساس لطول العمر، إذ توضح الدكتورة فلورنس كوميت “النوم من 6 إلى 8 ساعات بعمق كل ليلة يجدد المناعة، ويمنحك نشاطا أكبر”.

وتشير دراسات إلى أن الرجال الذين ينامون جيدا يعيشون 5 سنوات أكثر من غيرهم.

استقبل اليوم بأشعة الشمس

ابدأ يومك بتعرض بسيط لضوء الشمس. تقول ماركيز “الخروج في الساعة الأولى بعد الاستيقاظ لمدة 5 إلى 10 دقائق يساعد في ضبط الساعة البيولوجية التي تتحكم في النوم والهرمونات والمناعة”.