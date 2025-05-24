ألمانيا.. 12 جريحا إثر هجوم بسكين في محطة للقطارات (فيديو)

جُرح 12 شخصا إثر هجوم بسكين في محطة القطارات الرئيسية بمدينة هامبورغ في شمال ألمانيا، اليوم الجمعة، وفق ما أفاد جهاز الإطفاء والشرطة المحلية التي أعلنت توقيف مشتبه فيه.

وجاء في منشور لشرطة هامبورغ على منصة إكس “وفق المعلومات الأولية، جرح شخص عددا من الأشخاص بسكين في محطة القطارات الرئيسية”.

وأضافت الشرطة أن “القوات المستجيبة أوقفت المشتبه فيه”. وكانت الشرطة قد أعلنت أنها تُجري عملية أمنية “واسعة النطاق” في محطة القطارات المركزية بعد تقارير عن حادثة طعن.

وأفاد متحدث باسم جهاز الإطفاء بإصابة 12 شخصا في الهجوم، بينهم “6 حياتهم في خطر”.

وقالت صحيفة بيلد الألمانية إن 3 من المصابين في حالة حرجة و3 آخرين أصيبوا بجروح خطرة و6 أصيبوا بجروح طفيفة، مشيرة إلى أن دوافع الهجوم لم تتضح حتى الآن.

وذكرت الصحيفة أن بعض الضحايا جرت معالجتهم في قطارات.

وفي وقت سابق، احتجزت الشرطة صبيا (13 عاما) يُشتبه في تسببه بإصابة خطرة لزميله بالفصل في هجوم طعن في برلين أمس الخميس، حسب ما ذكر متحدث باسم الشرطة، اليوم الجمعة.

وجرى إطلاق عملية بحث عن الصبي بعدما أبلغ والداه عن فقدانه عقب عدم عودته إلى المنزل بعد حادث أمس الخميس الذي وقع في مدرسة بحي شبانداو على مشارف برلين.

وأفادت الشرطة بأن الصبي المصاب (12 عاما) في حالة مستقرة بعد خضوعه لعملية جراحية.

وشهدت ألمانيا في الأشهر الأخيرة سلسلة هجمات. والأحد الماضي، جُرح 4 أشخاص في عملية طعن في حانة بمدينة بيليفيلد. وجرى تكليف مدّعين فيدراليين بالتحقيق في الواقعة.