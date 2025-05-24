“الوضع لا يبدو جيدا”.. كلمات أخيرة لطيار قبل تحطم طائرته (فيديو)

قُتل 6 أشخاص كانوا في طائرة خاصة صغيرة تحطمت فوق منطقة سكنية في سان دييغو جنوب ولاية كاليفورنيا الأمريكية، بحسب السلطات.

وأفاد المجلس الوطني لسلامة النقل بأن الطائرة وهي من طراز “سيسنا 550 سايتيشن”، والتي تُظهر السجلات الفدرالية أنها كانت تابعة للوكيل الموسيقي ديف شابيرو، اصطدمت بكابل كهربائي، الخميس، قبل أن تتحطم في المنطقة السكنية عند الساعة 03:47 صباحا (10:47 بتوقيت غرينتش).

ولم يتضح على الفور سبب سقوط طائرة سيسنا في حي مورفي كانيون، على بُعد نحو 3.2 كيلومترات من مطار مونتغمري-جيبس التنفيذي حيث كانت الطائرة متجهة.

وفي تسجيل صوتي نُشر على موقع إلكتروني لحركة الملاحة الجوية، يُسمع الطيار وهو يسأل عن الأحوال الجوية قبل الهبوط، مشيرا إلى أن الرؤية كانت في أدنى مستوياتها.

وقال الطيار “لا يبدو الوضع جيدا، لكننا سنحاول”.

وأثناء سقوط الطائرة، قطعت أحد خطوط الكهرباء، وأدى اصطدامها بالأرض إلى اشتعال النيران في منازل وسيارات مجاورة، مما أيقظ عائلات من نومها قبل الفجر.

وقال المحقق في المجلس الوطني لسلامة النقل دان بيكر، الجمعة، في مؤتمر صحفي “أصيب الطيار والركاب بجروح قاتلة”.

وأعلن مكتب الطب الشرعي في مقاطعة سان دييغو أسماء 3 من الضحايا، هم ديف شابيرو (42 عاما) وإيما هيوك (25 عاما) وسيلينا كينيون (36 عاما).

وكان شابيرو أحد المؤسسين المشاركين لمجموعة “ساوند تالنت غروب” التي تمثل فنانين مثل فرقة “سام 41” الكندية لموسيقى الروك وفانيسا كارلتون.

وقالت “ساوند تالنت غروب” التي قُتل عدد من موظفيها في الحادث “نشعر بحزن عميق لفقدان شريكنا المؤسس وزملائنا وأصدقائنا. تعازينا لعائلاتهم وجميع المتضررين”.

وأجلت السلطات نحو 100 شخص من المنطقة التي تحطمت فيها الطائرة في حادث تسبب في اندلاع حريق وحالة من الذعر، في حين تضررت 10 منازل بسبب الحطام.

ولم يُحدَّد سبب الحادث بعد، وقد أفاد المجلس الوطني لسلامة النقل بأن الطيار لم يبلغ مراقبة الحركة الجوية بأي مشكلة طارئة.