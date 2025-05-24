شاهد: راب أيرلندي بنكهة فلسطينية في لندن

أحيت فرقة الراب الأيرلندية “نيكاب” أول حفل جماهيري كبير لها بحديقة بروكويل في جنوب لندن، منذ اتهام أحد أعضائها المعروفين بدعم فلسطين بـ”الإرهاب”، على خلفية اتهامه برفع علم حزب الله في أحد الحفلات الموسيقية.

الحفل الضخم أقيم على وقع دوي هتافات حماسية مناصرة لفلسطين، كما رفعت الفرقة ومشجعون أعلام فلسطين، ورددوا رسائل تضامن مع قطاع غزة الذي يتعرض للإبادة، في فعالية تحولت إلى استعراض سياسي بامتياز.

ورفع آلاف المعجبين علم أيرلندا إلى جانب علم فلسطين، ورددوا شعارات أبرزها “الحرية لفلسطين”، بينما ظهرت على شاشة المسرح عبارة “فلسطين حرة” قبل صعود أعضاء الفرقة الثلاثية إلى خشبة المسرح المفتوح للهواء الطلق.

وتخلل الحفل أداء أغنيات شهيرة من ألبوم “فن جميل”، إضافة إلى عرض مباشر لأغنية جديدة، تبدأ بمقطع من تقرير إخباري عن التحقيق مع الفرقة من قِبل شرطة مكافحة الإرهاب في بريطانيا، حسب موقع “RTE” الأيرلندي.

وخاطب عضو الفريق “مو شارا” الجمهور، قائلا “أعلم أننا هنا نستمتع بوقتنا، لكن العالم بحاجة إلى رؤية تضامن 20 ألف شخص في لندن يهتفون: الحرية لفلسطين”، حسب وسائل إعلام بريطانية.

وأضاف “السلطات تحاول إسكاتنا قبل مهرجان غلاستونبري”، مؤكدا أن السبب في تهمة الإرهاب التي يواجهها هو “اقتراب مهرجان غلاستونبري”.

ولفت المغني المعروف بتضامنه مع فلسطين إلى أنهم “يحاولون إلغاء حفلاتنا وحريتنا في السفر”، في إشارة إلى السلطات البريطانية.

وقال مو شارا ( 27 عاما) خلال الحفل “إنهم يصنعون منا عبرة، تحاول جماعات الضغط الإسرائيلية أن تُظهر للفنانين الآخرين أنكم إذا تحدثتم علنا فسوف تُستهدفون”.

ثم تابع المغني ممازحا الجمهور “أشعِلوا شمعة من أجلي، فقد تضطرون إلى مراسلتي في السجن”.

وكانت شرطة العاصمة البريطانية قد أعلنت توجيه تهمة رسمية إلى “مو شارا”، بعد زعمها رفعه علم حزب الله اللبناني خلال حفل أقيم في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بشمال لندن.

ويستعد “مو شارا” للمثول أمام المحكمة، في 18 يونيو/حزيران المقبل، على خلفية التهمة الموجهة إليه.

وأثارت القضية ردود فعل واسعة، إذ دعا بعض السياسيين في حزب المحافظين -من بينهم كيمي بادينوخ- إلى حظر الفرقة ومنعها من المشاركة في المهرجانات الفنية.