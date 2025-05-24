هل يجوز الإحرام بالحج أو العمرة قبل الميقات؟

يتوافد المسلمون من مشارق الأرض ومغاربها مع اقتراب شهر ذي الحجة، إلى بيت الله الحرام في مكة المكرمة لأداء فريضة الحج، أحد أركان الإسلام الخمسة.

وللدخول في مناسك الحج أو العمرة لا بد من الإحرام، وهو أن ينوي الإنسان أداء الحج أو العمرة أو نيتهما معا، وهو ركن من أركان الحج أو العمرة، وللإحرام مواقيت زمانية ومكانية.

المواقيت الزمانية

هي الأوقات التي يُشرع فيها أداء مناسك الحج أي لا يصح شيء من أعمال الحج إلا فيها، وقد بينها الله تعالى في قوله: {يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج} “البقرة 189″، وقال سبحانه: {الحج أشهر معلومات} “البقرة 197”.

والعلماء مجمعون على أن المراد بأشهر الحج هي شوال، وذو القعدة، واختلفوا في ذي الحجة، هل هو بكماله من أشهر الحج، أو العشر الأوائل منه؟

وقال ابن عباس -رضي الله عنهما-: “من السنّة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج”، أي استحضار نيّة الحج.

هل يجوز الإحرام بالحج قبل أشهره؟

ذهب ابن عباس، وابن عمر، وجابر، والشافعي إلى أنه لا يصح الإحرام بالحج إلا في أشهره.

ويرى الأحناف، ومالك، وأحمد أن الإحرام بالحج قبل أشهره يصح مع الكراهة.

ورجّح الإمام الشوكاني الرأي الأول.

المواقيت المكانية

هي المواقع الجغرافية التي حددها النبي محمد -صلى الله عليه وسلم-، ويجب على من أراد الحج أو العمرة أن يُحرم منها، ولا يجوز تجاوزها دون إحرام وهي:

ذو الحليفة (آبار علي): ميقات أهل المدينة المنورة ومن يمر عليها، ويبعد عن مكة حوالي 450 كيلو مترا إلى الشمال منها. الجحفة: ميقات أهل الشام ومصر والمغرب العربي، وهو موضع في الشمال الغربي من مكة بينه وبينها 187 كيلو مترا، وقد استُبدلت الآن بعد زوال معالمها بميقات رابغ لقربه منها، ورابغ بينها وبين مكة 204 كيلو مترات. قرن المنازل (السيل الكبير): ميقات أهل نجد ودول الخليج العربي، ويقع بالقرب من الطائف، وهو جبل شرقي مكة يطل على عرفات، بينه وبين مكة 94 كيلو مترا. يلملم (السعدية): ميقات أهل اليمن ومن يمر من طريقهم، ويبعد عن مكة حوالي 120 كيلو مترا، وهو جبل يقع جنوب مكة، بينه وبينها 54 كيلو مترا. ذات عرق: ميقات أهل العراق ومن في جهتهم، وهو موضع في الشمال الشرقي لمكة، بينه وبينها 94 كيلو مترا.

هذه المواقيت هي لكل من مر بها، سواء كان من أهل تلك الجهات أم كان من جهة أخرى، وجاء في الحديث قوله -صلى الله عليه وسلم-: “هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن لمن أراد الحج أو العمرة”.

ما هو ميقات أهل مكة؟

ومن كان بمكة وأراد الحج فميقاته منازل مكة.

وإن أراد العمرة فميقاته الحل، أي خارج حدود الحرم المكي، فيخرج إليه ويحرم منه وأدنى ذلك أن يخرج إلى التنعيم وهو يقع شمال غرب مكة، ويُعرف اليوم باسم مسجد عائشة.

مسجد التنعيم (ويُعرف أيضاً بـ مسجد السيدة عائشة رضي الله عنها) هو المكان الذي أحرمت منه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها سنة 9 هـ، ويقع في #مكة_المكرمة . pic.twitter.com/xAEj27RH3s — LNKRsa (@lnkr_sa) May 12, 2025

ما ميقات من كان بين المواقيت ومكة؟

ومن كان بين الميقات وبين مكة فميقاته من منزله.

قال الإمام ابن حزم: ومن كان طريقه لا تمر بشيء من هذه المواقيت فليحرم من حيث شاء، برًا أو بحرًا.

الإحرام قبل الميقات المكاني