آداب زيارة المدينة المنورة وما يقال عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم

مع توجه المسلمين إلى البقاع المقدسة لأداء الحج أو العمرة تتوق القلوب لزيارة المدينة المنورة والصلاة في المسجد النبوي الشريف.

وزيارة المسجد النبوي مشروعة ومستحبة في أي وقت طوال العام، وليست واجبة أو شرطًا في الحج أو العمرة.

ما هي فضائل المدينة المنورة؟

روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها”.

وروى الطبراني عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “المدينة قبة الإسلام، ودار الإيمان، وأرض الهجرة، ومثوى الحلال والحرام”.

وفي الحديث عن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “من صبر على لأوائها وشدتها، كنت له شفيعًا وشهيدًا يوم القيامة. ومن خرج عنها رغبة عما فيها، أبدل الله به من هو خير منه فيها. ومن أرادها بسوء، أذابه الله كما يذوب الملح في الماء”.

فضل الصلاة في المسجد النبوي الشريف:

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى“.

وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “صلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما سواه، إلا المسجد الحرام. وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه”.

والسنة لمن زار المدينة المنورة أن يبدأ بالمسجد النبوي.

ما يستحب فعله عند زيارة الحرم النبوي:

إتيان المسجد النبوي بالسكينة والوقار، وأن يكون متطيبا بالطيب، ومتجملا بأحسن الثياب.

أن يدخل بالرجل اليمنى ويقول: “أعوذ بالله العظيم، وبوجهه الكريم، وسلطانه القديم، من الشيطان الرجيم، بسم الله، اللهم صل على محمد وآله وسلم، اللهم اغفر لي ذنوبي، وافتح لي أبواب رحمتك”.

يستحب أن يأتي الروضة الشريفة أولا، فيصلي بها تحية المسجد، في أدب وخشوع.

ما يستحب قوله عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم:

إذا فرغ من الصلاة – أي تحية المسجد – اتجه إلى القبر الشريف مستقبلاً له ومستدبرًا القبلة، فيسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلاً: “السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا نبي الله. السلام عليك يا خيرة خلق الله من خلقه. السلام عليك يا خير خلق الله. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا سيد المرسلين. السلام عليك يا رسول الله رب العالمين. السلام عليك يا قائد الغر المحجلين. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أنك عبده ورسوله وأمينه وخيرته من خلقه. وأشهد أنك قد بلغت الرسالة، وأديت الأمانة، ونصحت الأمة، وجاهدت في الله حق جهاده”.

كيفية السلام على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما:

يتأخر نحو ذراع إلى الجهة اليمنى فيسلم على أبي بكر الصديق، فيقول: “السلام عليك يا أبا بكر ورحمة الله وبركاته. رضي الله عنك، وجزاك عن أمة محمد خيرًا”.

ثم يتأخر أيضًا نحو ذراع عن يمينه فيسلم على عمر الفاروق، رضي الله عنه مثل سلامه على الصديق، رضي الله عنهما.

ثم يستقبل القبلة، فيدعو لنفسه، ولأحبابه، وإخوانه وسائر المسلمين، ثم ينصرف.

آداب زيارة القبر الشريف:

على الزائر ألا يرفع صوته إلا بقدر ما يسمع نفسه.

وأن يتجنب التمسح بالحجرة – أي القبر – والتقبيل لها، فإن ذلك مما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام.

كثرة التعبد في الروضة المباركة:

روى البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي”.

إتيان مسجد “قباء” والصلاة فيه:

رغب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال: “من تطهر في بيته، ثم أتى مسجد قباء، فصلى فيه صلاة، كان له كأجر عمرة”.

ما هو وقت زيارة المدينة المنورة والمسجد النبوي؟

قال الشيخ عبد العزيز بن باز “الزيارة ليس لها حد محدود، وإذا زارها ساعة أو ساعتين أو يومًا أو يومين أو أكثر من ذلك فلا بأس. ويستحب للزائر أن يزور “مقبرة” البقيع ويسلم على أهله ويدعو لهم بالمغفرة والرحمة. ويستحب له أن يزور الشهداء “شهداء أحد” ويدعو لهم بالمغفرة والرحمة”.