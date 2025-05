صور مدهشة.. هكذا يبدو البرق من الفضاء (فيديو)

هل فكرت يوما كيف يبدو شكل البرق من الفضاء خارج كوكب الأرض؟ رائدة فضاء أمريكية تمكنت من توثيق هذه اللحظات المدهشة التي يلمع فيها البرق عبر مقطع “فيديو” وعدد من الصور.

ونشرت رائدة الفضاء “آن ماكلاين”، عبر حسابها على إكس، مقطعا مصورا التقطته من محطة الفضاء الدولية، يُظهر وميض البرق في سماء عدد من المدن بشرق الولايات المتحدة وجنوبها.

كما نشرت صورا تُظهر اللحظة التي ينير فيها البرق السحب الداكنة، وقالت إن مدينة برمنغهام بولاية ألاباما اختفت تقريبا تحت سحابة كبيرة يضيئها البرق.

This is what lightning looks like from the top down, all taken in the Alabama and Georgia regions. @astro_Pettit developed this photo technique, which was further practiced and passed on to me by my crewmate @Astro_Ayers.

The photos are taken at 120 frames per second, and the… pic.twitter.com/HVbVT0OQNY

— COL Anne McClain (@AstroAnnimal) May 21, 2025