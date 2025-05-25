ما حقيقة قصة الحاج الليبي الذي عادت له الطائرة؟ (فيديو)

أثارت قصة الحاج الليبي عامر المنصور تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما انتشرت حكايته عن عدم تمكنه من السفر إلى السعودية لأداء مناسك الحج بسبب مشكلة في جواز سفره منعته من ركوب الطائرة.

وقال عامر القادم من جنوب ليبيا إنه كان ضمن آخر دفعة من الحجاج المغادرين، وعند نقطة الصعود للطائرة أبلغته السلطات بأنه يواجه “مشكلة أمنية في الجواز”، ليجد نفسه خارج قائمة المسافرين.

ومع ذلك، بقي عامر متفائلا بصعوده على نفس الطائرة وقال: “كل الحجاج طلعوا وبقيت وحدي، قالوا لي عندك مشكلة أمنية في الجواز”.

أكمل عامر قصته، ونقل عن مدير أمن المطار قوله له: “الله غالب مش مقسوم لك”، لكن عامر رفض التسليم بما جرى وقال: “إن شاء الله الطائرة لن تطير وستأتي في التو.. أنا نيتي الذهاب لبيت الله”.

ولم تمض سوى لحظات حتى وقعت المفاجأة، إذ أن الطائرة التي أقلعت تعرضت لعطل فني، فعادت أدراجها إلى المطار. وفي تلك الأثناء، طُلب من قائد الطائرة فتح الباب لعامر حتى يتمكن من الصعود، إلا أن الطيار رفض السماح له بالركوب، بدعوى الصعوبة اللوجستية كون المحرك يعمل.

لم يستسلم عامر حينها، إذ يروي أن مدير أمن المطار عاد وحاول مواساته بعد مغادرة الطائرة للمرة الثانية وقال له: “لا تحزن فليس لك قسمة للركوب في الطائرة”، إلا أن عامر تمسك بالبقاء في المطار، مؤكدا لمدير الأمن يقينه بأنه سيركب هذه الطائرة.

لكن المفاجأة الأكبر كانت بعودة الطائرة مرة أخرى إلى المطار لعطل فني آخر، حينها استسلم الكابتن للوضع وقال “والله ماني طاير حتى يركب عامر”، وهو ما حصل بصعود عامر إلى الطائرة ولحاقه بباقي الحجاج وسفرهم إلى الديار المقدسة.