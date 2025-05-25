7 أسباب تدفعك لاستخدام الهاتف “الغبي” بدلا من الذكي

شهدت الفترة الأخيرة عودة ملحوظة لاستخدام “الهواتف الغبية” أو الهواتف البسيطة غير الذكية، إذ أصبحت خيارا عمليا لكثير من الأشخاص الراغبين في تقليل المشتتات وتعزيز الخصوصية.

ويقول ستيفن أثوال، الرئيس التنفيذي لمتجر The Big Phone Store البريطاني: “ما نطلق عليه الآن ‘هاتف بسيط’ كان يوما الهاتف التقليدي لم يكن هناك سوى الاتصال وإرسال بعض الرسائل”. ويضيف، بحسب ما نقلت عنه “هاف بوست” أن الكثيرين يفضلون حاليا الرجوع إلى هذا النوع من الأجهزة.

أما روكي كول، الشريك المؤسس لمنصة iVerify وخبير الأمن السابق في وكالة الأمن القومي الأمريكية، فيقول: “نلاحظ إقبالا متزايدا على الهواتف البسيطة، خصوصا أثناء السفر أو رغبة المستخدمين في تعزيز الخصوصية”.

وفيما يلي الأسباب التي تدفع الناس لاختيار الهاتف التقليدي: