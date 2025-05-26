بيع سيارة بـ18 مليون دولار

بيعت سيارة فيراري كان يقودها النجم مايكل شوماخر في مشواره نحو الفوز ببطولة العالم للفورمولا 1 عام 2001 في مزاد علني بـ16 مليون يورو (18.19 مليون دولار) على هامش سباق جائزة موناكو الكبرى، الأحد.

وقالت دار “آرم إم سوذربيز” للمزادات إن الفائز بالسيارة حصل عليها مقابل 15.98 مليون يورو شاملة الرسوم، وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن المزاد على السيارة بدأ بـ8 ملايين يورو.

وأضافت الصحيفة أن السيارة بيعت لأحد الضيوف الموجودين في منطقة كبار الشخصيات بحلبة السباق، الذي فاز به السائق البريطاني لاندو نوريس.

وفاز شوماخر بطل العالم سبع مرات بهذه السيارة في سباق جائزة موناكو الكبرى عام 2001.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز إن هذا السعر هو أعلى سعر على الإطلاق دفع لسيارة فيراري في مسابقات فورمولا 1.

وتحمل سيارة مرسيدس دبليو 196 التي قادها خوان مانويل فانجيو وسترلينج موس في خمسينيات القرن الماضي الرقم القياسي، عندما بيعت هذا العام في مزاد علني بأكثر من 52 مليون دولار.

وكان شوماخر قد اعتزل رياضة فورمولا بعد موسم 2006، وعاد ليستأنف مشواره مجددا في 2010 مع فريق مرسيدس قبل أن يختتم مسيرته نهائيا في 2012.

وأصيب شوماخر بإصابة خطيرة في الرأس خلال حادث تزلج عام 2013 وانقطعت الأخبار عن حالته الصحية وسط تكتم شديد وسياج من السرية فرضته عائلة البطل الألماني.