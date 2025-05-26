طفلة عمرها عامان تنقذ والدها المريض في مشهد أبهر الملايين (فيديو)

وثقت كاميرا مراقبة لحظة أثارت إعجاب الملايين لطفلة في الثانية من عمرها تنقذ والدها بعد إصابته بانخفاض حاد في سكر الدم خلال نومه.

ويظهر المقطع، الذي نشره الأب على مواقع التواصل، الطفلة “زاب” وهي تنادي والدها وهو نائم، وتبكي وتصرخ عندما لم يستجب لندائها.

وتمتم الأب “يمانويل ديميجيلو” بكلمات غير مفهومة لتتوقف الطفلة عن البكاء وتنهض من فوق السرير وتتوجه مسرعة إلى صالة المنزل لتحضر علبة بها أقراص جلوكوز ثم تعود بها بسرعة إلى غرفة النوم حيث يرقد والدها فوق السرير.

وبعد أن وضعت “زاب” الحلوى في فم والدها، أخذت تذكر نفسها: “عندما يعاني بابا من انخفاض سكر الدم، أعطيه شوكولاتة وحلويات”.

وتفاعل عشرات الآلاف مع المقطع الذي حصل على ملايين المشاهدات على وسائل التواصل المختلفة.