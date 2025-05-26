متى عيد الأضحى؟ مركز الفلك الدولي يحدد الموعد المتوقع

في كل عام، يحظى البحث عن موعد عيد الأضحى باهتمام كبير عبر محركات البحث المختلفة، إذ يسعى الملايين من المسلمين في مختلف بلاد العالم إلى معرفة الموعد المنتظر.

ويوافق عيد الأضحى يوم العاشر من ذي الحجة، وهو اليوم التالي للوقوف بعرفة، ركن الحج الأعظم، في التاسع من ذي الحجة.

ظروف رؤية هلال ذي الحجة

وأفاد مركز الفلك الدولي، في بيان عن موعد عيد الأضحى لسنة 1446هـ، بأن دول العالم الإسلامي ستتحرى هلال شهر ذي الحجة غدًا الثلاثاء 27 مايو/أيار 2025م.

وقال إن رؤية الهلال في ذلك اليوم ممكنة باستخدام التلسكوب من وسط وغرب آسيا ومعظم إفريقيا وأوروبا، وهي ممكنة بالعين المجردة من أجزاء واسعة من القارتين الأمريكيتين.

متى عيد الأضحى؟

وحيث إن هناك إمكانية لرؤية الهلال من العالم الإسلامي يوم الثلاثاء، فمن المتوقع أن يكون يوم الأربعاء 28 مايو/أيار غرة شهر ذي الحجة، وأن يكون يوم الجمعة 6 يونيو/حزيران أول أيام عيد الأضحى المبارك في معظم دول العالم الإسلامي.

ونشر مركز الفلك الدولي الحسابات السطحية للهلال وقت غروب الشمس في بعض المدن العربية والإسلامية يوم الثلاثاء 27 مايو، وأرفق خريطة تبيّن مدى إمكانية رؤية الهلال في ذلك اليوم من مناطق العالم جميعها.

تقرير فلكي حول ظروف رؤية هلال عيد الأضحى (ذو الحجة 1446 هـ) المهندس محمد شوكت عودة

مدير مركز الفلك الدولي ستتحرى دول العالم الإسلامي هلال شهر ذي الحجة 1446 هـ يوم الثلاثاء 27 مايو 2025م، ورؤية الهلال في ذلك اليوم ممكنة باستخدام التلسكوب من وسط وغرب آسيا ومعظم أفريقيا وأوروبا،… pic.twitter.com/4fA1rjk8Tc — مركز الفلك الدولي (@AstronomyCenter) May 25, 2025

ولمعرفة معاني هذه الأرقام تجدر الإشارة إلى أن أقل مكث لهلال أمكنت رؤيته بالعين المجردة كان 29 دقيقة، أما أقل عمر هلال أمكنت رؤيته بالعين المجردة فكان 15 ساعة و33 دقيقة، ولا يكفي أن يزيد مكث الهلال وعمره عن هذه القيم لتمكن رؤيته، إذ إن رؤية الهلال متعلقة بعوامل أخرى كبعده الزاوي عن الشمس وبعده عن الأفق وقت رصده.

وأنشئ المشروع الإسلامي لرصد الأهلّة التابع لمركز الفلك الدولي -ومقره أبو ظبي- على شبكة الإنترنت عام 1998، ويضم حاليًّا أكثر من 1500 عضو من العلماء والمهتمين برصد الأهلّة وحساب التقاويم.