مطاردة غير مألوفة تنتهي بانتصار الشرطة (فيديو)

انطلق أفراد من شرطة مدينة دورانغو، بولاية كولورادو الأمريكية، في مطاردة غير مألوفة بالنسبة لهم وتحتاج إلى مهارات خاصة.

فالهدف هذه المرة لم يكن سوى “إروين” وهو كنغر في الثانية من عمره فر من أصحابه.

ويظهر المقطع الذي نشرته الشرطة الكنغر وهو يعدو قفزا بين المنازل، قبل أن يتمكن شرطي من محاصرته في الساحة الخلفية للمنزل.

كما يظهر الشرطي شين جاريسون في المقطع وهو يقترب بحذر من إروين ثم يسيطر عليه وينقله إلى سيارة الشرطة ليحتفل مع زملائه.

وتربى جاريسون في مزرعة، وربما ساعده هذا في التعامل مع الكنغر، الذي يبلغ حجمه حجم كلب تقريبا.

وربما ساعد صغر سن إروين أفراد الشرطة على الإمساك به، إذ يصبح الكنغر في عمر 4 أو 5 سنوات أطول من أغلب الرجال ويصل وزنه إلى أكثر من 90 كيلوغراما ويمكنه العدو قفزا أسرع من الإنسان كما يمكنه توجيه ركلات قوية إذا اقترب منه عدو.