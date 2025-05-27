الحج.. السعودية تعلن موعد غرة ذي الحجة والوقوف بعرفة

أعلنت السعودية، مساء الثلاثاء، أن غدا الأربعاء هو غرة شهر ذي الحجة (شهر الحج)، والوقوف بعرفة سيكون يوم الخميس 5 يونيو/ حزيران المقبل.

وفي بيان لها، قالت المحكمة العليا السعودية إن “يوم غدٍ الأربعاء غرة شهر ذي الحجة لعام 1446 بحسب التقويم الهجري”.

وأضافت “الوقوف بعرفة سيكون الخميس المقبل الموافق الخامس من شهر يونيو/ حزيران، وعيد الأضحى المبارك يوم الجمعة الذي يليه”.

وأوضحت المحكمة أن “قرارها جاء بعد ترائي هلال شهر ذي الحجة لهذا العام 1446هـ، وبعد الاطلاع على جميع ما وردها والنظر فيه وتأمله، وشهِدَ عدد من الشهود العدول برؤية هلال شهر ذي الحجة هذه الليلة”.

ووفق بيانها، دعت المحكمة “الله عز وجل لعموم المسلمين أن يوفِّقهم للعمل بما يرضيه، ويتقبل صالح أعمالهم، ويتجاوز عن سيئاتهم، ويحفظ حجاج بيته الحرام، وييسر سُبل أداء حجهم، ويتقبله منهم”.

ويبدأ موسم الحج في اليوم الثامن من شهر ذي الحجة، الموافق 4 يونيو المقبل، ويستمر أداء المناسك 6 أيام حتى 13 ذو الحجة الموافق 9 يونيو.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت إدارة الجوازات السعودية أن عدد الحجاج الذين وصلوا المملكة من جميع منافذها الجوية والبرية والبحرية تجاوز 1.1 مليون حاج حتى، أمس الاثنين.

وبلغ عدد الحجاج في العام السابق (1445هـ/ 2024) مليونا و833 ألفا و164 حاجا وحاجة، بينهم 221 ألفا و854 من داخل المملكة، والبقية من أكثر من 200 دولة، حسب وزير الحج والعمرة السعودي توفيق الربيعة منتصف يونيو 2024.