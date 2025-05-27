دراسة تكشف: عادة واحدة فقط قد تكون مفتاح تأخير الشيخوخة

كشفت دراسة علمية أمريكية حديثة أن الحفاظ على علاقات اجتماعية نشطة قد يكون مفتاحا لتأخير الشيخوخة البيولوجية وتقليل خطر الوفاة المبكرة.

وأوضحت الدراسة التي أجراها باحثون من جامعة كاليفورنيا، وشملت نحو 230 شخصا مُسنا، تتبَّع الباحثون حالتهم الصحية على مدار 4 سنوات، أن أولئك الذين يواصلون التواصل الاجتماعي والمشاركة في أنشطة مثل العمل الخيري ورعاية الأحفاد والفعاليات الرياضية والاجتماعية، يتمتعون بصحة أفضل وعمر بيولوجي أصغر من نظرائهم الأقل تفاعلا.

المثير في الأمر أن النتائج أظهرت أن الانخراط في الحياة الاجتماعية قد يقلل احتمالات الوفاة بنسبة تصل إلى 42%.

فبينما يقاس العمر الزمني للشخص بعدد السنوات، فإن العمر البيولوجي يُحدَّد بناء على درجة تلف الخلايا والأنسجة والأعضاء بمرور الزمن. والمفاجأة أن اللقاءات العائلية، أو الخروج مع الأصدقاء، قد تكون طريقة فعالة لإبطاء هذا التقدم البيولوجي.