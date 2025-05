زاهي حواس يشعل الجدل بعد ظهوره مع جو روغان.. والأخير يعتبرها ”أسوأ حلقة بودكاست”

أثار ظهور عالم الآثار المصري الدكتور زاهي حواس مع الإعلامي الأمريكي جو روغان، ضمن برنامج “The Joe Rogan Experience”، موجة جدل واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.

ووصف روغان اللقاء مع حواس لاحقا بأنه “أسوأ حلقة بودكاست” قدمها على الإطلاق، وفقا لتصريحات أدلى بها خلال حوار لاحق مع نجم كرة القدم الأمريكية، آرون رودجرز.

