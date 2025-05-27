زاهي حواس يشعل الجدل بعد ظهوره مع جو روغان.. والأخير يعتبرها ”أسوأ حلقة بودكاست”

أثار ظهور عالم الآثار المصري الدكتور زاهي حواس مع الإعلامي الأمريكي جو روغان، ضمن برنامج “The Joe Rogan Experience”، موجة جدل واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.

“أسوأ حلقة بودكاست”

ووصف روغان اللقاء مع حواس لاحقا بأنه “أسوأ حلقة بودكاست” قدمها على الإطلاق، وفقا لتصريحات أدلى بها خلال حوار لاحق مع نجم كرة القدم الأمريكية، آرون رودجرز.

After 16 years, Joe Rogan reveals the worst guest he’s ever had on his podcast | The Independent https://t.co/mOHazHnu6W — Joe Rogan Podcast News (@joeroganhq) May 24, 2025

وبينما اعتبر بعض رواد مواقع التواصل أن اللقاء يمثل إنجازا إعلاميا لمصر، ووسيلة فعالة للترويج لحضارتها وتراثها، انتقد آخرون أداء حواس، مشيرين إلى أنه رفض في الحلقة استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة، وأعاد طرح معلومات وصفوها بأنها قديمة ولا تعكس أحدث ما توصلت إليه الأبحاث الأثرية حول تاريخ الأهرامات المصرية.

زاهي حواس يرد على الانتقادات

وفي مداخلة له مع إحدى وسائل الإعلام المحلية، عبّر حواس عن فخره بالظهور، واصفا اللقاء بأنه “أكبر لقاء إعلامي” له، وأنه سعى من خلاله للدفاع عن الحضارة المصرية، ومواجهة “الخرافات” المنتشرة حول بناء الأهرامات، مؤكدا أن هجوم البعض عليه ينبع من “الغيرة والحقد على أي شخص ناجح”.

واعتبر مؤيدو حواس أن ما قُدّم كان لقاء حواريا لا يشترط فيه الأسلوب الأكاديمي أو العروض البصرية، مشيدين بجرأته في مواجهة منصة أمريكية كبرى، لكن منتقديه قالوا إنه يحتكر الحديث عن الحضارة المصرية في الإعلام ولا يتيح الفرصة لأصوات أكاديمية جديدة.

وقال حواس في تصريحات صحفية إن هدفه من الظهور هو “تقديم صورة صحيحة عن التاريخ المصري، ودحض الأوهام والأساطير”، مؤكدا أن لديه أكثر من 60 كتابا و300 دراسة علمية، ويعتمد على الأدلة المكتوبة، بخلاف من يعتمدون على “الادعاءات غير المثبتة”.