كسور وكدمات.. سباق سنوي غير مألوف في بريطانيا وهذه هي الجائزة (فيديو)

تشهد منطقة غلوسترشير، جنوب غربي إنجلترا، سباقا سنويا لمطاردة قرص جبن من أعلى تلة مرتفعة.

وأقيم سباق هذا العام، يوم الاثنين، بمشاركة المئات الذين “تدحرجوا” من أعلى تلة “كووبر” التي ترتفع نحو 180 مترا عن سطح البحر.

وفي بداية السباق، يلقي أحد المنظمين “قرص جبن” تشتهر به المنطقة من فوق التلة، ثم ينطلق المتسابقون خلفه للحصول عليه.

وأصيب عدد من المشاركين في السباق بدرجات متفاوتة، فمنهم من خرج محمولا بعد تعرُّضه لكسور في أجزاء مختلفة من جسده، في حين كان آخرون أفضل حالا وتعرضوا لكدمات فقط، وإن غطت الدماء أجسادهم.

ولا تقتصر المشاركة في السباق على البريطانيين، إذ فاز ألماني بسباق هذا العام للمرة الثانية على التوالي، في حين فاز رجل من نيوزيلندا بالسباق الثالث من سباقات اليوم بعد أن حل ثانيا العام الماضي.

ويعود أقدم تاريخ مكتوب لذكر هذا السباق إلى عام 1826.