محطة المرج تنفجر.. شرق ليبيا يغرق في ظلام دامس عقب انهيار شبكة الكهرباء (شاهد)

شهدت مناطق شرق ليبيا الممتدة من منطقة المرج غربا حتى طبرق شرقا انقطاعا تاما في التيار الكهربائي، وذلك جراء عطل أصاب محولا رئيسيا بقدرة 220 كيلوفولتا في محطة الشمال المرج، بحسب ما أوردته وسائل إعلام محلية ليبية.

“انفجار كبير”

وأشارت إدارة توزيع طبرق بالشركة العامة للكهرباء، عبر بيان لها على فيسبوك، إلى أن سبب الانقطاع يعود إلى “انفجار ضخم” وقع في محطة الـ220 كيلوفولتا بالمرج نتيجة تعرضها لحمل زائد.

وترتب على الحادث فصل دوائر نقل الكهرباء بين الشمال والمرج، إضافة إلى فصل دوائر الربط بين طبرق والتميمي، مما أدى إلى خروج وحدات التوليد الكهربائي في مدينة طبرق عن الخدمة.

ولاحقا نشرت إدارة توزيع طبرق، بيانا أكدت فيه تمكنها من إعادة تحميل الأحمال وتوصيل التيار الكهربائي إلى المدينة وضواحيها.

وأكدت الإدارة استمرار العمل لضمان استقرار الشبكة وتقديم الخدمة للمواطنين.