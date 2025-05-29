من هو الشخص النرجسي الخبيث ولماذا يعد الأخطر بين اضطرابات الشخصية؟

يجد كثير من الناس صعوبة في التعامل مع الشخصيات النرجسية لأنهم يميلون لحب الذات والغرور، وغالبا لا يهتمون بمشاعر الآخرين.

لكن هناك نوع يُسمى “النرجسي الخبيث” يعد الأخطر بينهم جميعا، لأنه يجمع بين الغرور والقسوة والتلاعب، وقد يتحول أحيانا إلى شخص مؤذ جدا.

يقول خبراء الصحة النفسية إن النرجسي الخبيث يتصرف وكأن القوانين لا تعنيه، وقد يتعمد إيذاء الآخرين أو التقليل من شأنهم ليشعر هو بأنه أقوى وأفضل.

هذا النوع يحب التحكم بالآخرين، ولا يتردد في الكذب أو نشر الشائعات أو حتى تهديد من حوله للحصول على ما يريد.

تقول المستشارة الأسرية فيرجينيا جيلبرت إن النرجسي الخبيث يتصرف ببرود ولا يهتم بمشاعر من حوله، وقد يظهر في تعامله نوع من السادية أي الاستمتاع بإيذاء الآخرين.

أما المعالجة النفسية تشيلسي بروك كول، فتقول إنه يحب أن يسخر من الناس أو يقلل من احترامهم فقط ليشعر بقيمته. وقد يصل الأمر إلى مراقبة من حوله أو توجيه تهديدات واضحة، مثل أن يقول: “لو فكرت أن تتركني ستندم”.

وتوضح الدكتورة ماري لاين جيرمان، أن هؤلاء الأشخاص في أعماقهم غالبا يشعرون بعدم الأمان والخوف، وعندما يواجهون مشاكل يردون بغضب أو عدوانية ويفضلون تحميل الآخرين اللوم بدل تحمل المسؤولية.

إذا كنت تتعامل مع شخص نرجسي خبيث، انتبه لهذه العلامات:

يستمتع بإيذاء أو إحراج الآخرين

يراقبك باستمرار أو يتحكم في تفاصيل حياتك

يستخدم الكذب أو التهديد أو التلاعب للحصول على ما يريد

لا يتقبل النقد أبدًا ويغضب بسرعة

لا يهتم بمشاعر غيره ولا يشعر بالذنب إذا أضر بالآخرين

ويحذر الخبراء، بحسب ما نقل موقع “هاف بوست” من مواجهة النرجسي الخبيث بشكل مباشر لأن ذلك قد يجعله أكثر عدوانية، وينصحون بوضع حدود واضحة في التعامل معه وعدم إعطائه معلومات شخصية أو فرص للتحكم فيك.

وإذا لم تستطع الابتعاد عنه تماما بسبب العمل أو العائلة، حاول توثيق كل ما يحدث بينكما واطلب المساعدة من أصدقاء أو مختصين. ويفضل أيضا الحفاظ على هدوئك وعدم إظهار مشاعرك أمامه، لأنه يستمتع باستفزازك.