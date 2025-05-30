الصخور ابتلعت العمال.. ضحايا ومفقودون في كارثة جديدة بجاوة الغربية (شاهد)
30/5/2025-|آخر تحديث: 04:02 PM (توقيت مكة)
ذكرت قناة “كومباس” التلفزيونية الإندونيسية، اليوم الجمعة، أن 8 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم في إقليم جاوة الغربية وبات نحو 10 في عداد المفقودين، بعد انهيار صخري في محجر.
وذكر التقرير أن الانهيار وقع في مدينة سيربون بجاوة الغربية، مضيفا أن حوادث مماثلة وقعت سابقا في المحجر.
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وأظهرت مقاطع “فيديو”، حفارات تعمل على نقل صخور ضخمة في الموقع، وعمالا ينقلون أكياسا بها جثث إلى سيارة إسعاف.
“موقع خطر”
وقال ديدي موليادي حاكم إقليم جاوة الغربية، عبر حسابه على “إنستغرام”، إن الموقع خطر، “ولا يستوفي معايير السلامة للعمال”.
وأوضح تقرير تلفزيوني أن التربة غير المستقرة، التي تنذر بحدوث المزيد من الانهيارات الأرضية، تعرقل جهود فرق الإنقاذ.
المصدر : مواقع التواصل + وكالات