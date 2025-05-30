منوعات|الأرجنتين

صدمة في قاعة السينما.. “فيلم رعب” يتحول إلى حقيقة والذعر يعم المكان (شاهد)

حادثة غريبة

فيلم رعب في السينما يتحول إلى واقع (منصات التواصل)
30/5/2025-|آخر تحديث: 03:20 PM (توقيت مكة)

شهدت مدينة لا بلاتا الأرجنتينية، قبل أيام، حادثة غريبة، وذلك عندما انهار جزء من سقف صالة عرض إحدى دور السينما أثناء عرض فيلم رعب شهير، مما أدى إلى إصابة امرأة وخلق حالة من الذعر بين الحضور، في مشهد كأنه مقتبس من أحداث الفيلم نفسه.

وكانت فياما فيافيردي (29 عامًا) تتجول في مركز المدينة برفقة ابنتها (11 عامًا)، عندما قررا بشكل عفوي دخول السينما لحضور عرض لفيلم “الوجهة النهائية: روابط الدم” “Final Destination Bloodlines”، إحدى أشهر سلاسل الرعب، حيث كان العرض متاحًا بسعر مخفض.

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ودخل الاثنان إلى القاعة وجلست فياما بالقرب من السلالم، بينما كان الفيلم يُعرض أمام جمهور يُقدر بحوالي 40 شخصًا، ومع اقتراب نهاية العرض، تداخلت مؤثرات الفيلم مع صوت انفجار واقعي، تبين لاحقًا أنه نتيجة سقوط جزء من السقف الداخلي لصالة العرض.

سقوط مفاجئ وسط الظلام

وقالت فياما في تصريحات لموقع (إنفوباي) الأرجنتيني “في البداية ظننا أن الصوت جزء من الفيلم، لكن سرعان ما شعرت بكُتلة تسقط عليّ”.

وقد أصيبت فياما في الكتف والظهر والركبة والكاحل، مؤكدة أنها نجت من إصابة مباشرة في الرأس بفضل ميلانها قليلًا على مسند الذراع.

وتوجهت السيدة المصابة إلى شباك التذاكر مطالبة بإعادة ثمن التذكرة، وهو ما دفع إدارة السينما إلى استدعاء سيارة إسعاف، فيما حاول المسؤول عن القاعة تهدئتها بعرض تسوية ودية، الأمر الذي أثار غضبها، قائلة “سأتقدم بشكوى. ماذا لو سقط السقف على رأس ابنتي؟ أنتم غير مسؤولين!”.

الرعاية الطبية وردود الفعل

ورفضت فياما مرافقة المسعفين، وتوجهت بنفسها إلى مستشفى قريب من منزلها، حيث خضعت لفحوص بالأشعة أكدت وجود كدمات ورضوض، ما استدعى مراجعة إضافية بعد أيام.

كما أشارت إلى أنها تعاني من اضطرابات قلق ونوبات هلع، وتخضع للعلاج النفسي منذ فترة طويلة، مضيفة “ذهبت إلى السينما للمرة الأولى منذ سنوات لأن المناسبة كانت عيد ميلادي، ولكن الحادث زاد من معاناتي النفسية”.

وأظهر الحادث الذي تم توثيقه من قبل بعض الحاضرين بهواتفهم المحمولة، جزءًا من السقف المنهار وبقاياه المتناثرة على الأرض.

وتكهن شهود عيان بأن الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة في الأيام الماضية قد تكون سببًا في الانهيار، وسط مطالب بمحاسبة المسؤولين وضمان سلامة مرتادي دور العرض.

المصدر : صحف ومواقع أجنبية

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