صدمة في قاعة السينما.. “فيلم رعب” يتحول إلى حقيقة والذعر يعم المكان (شاهد)

شهدت مدينة لا بلاتا الأرجنتينية، قبل أيام، حادثة غريبة، وذلك عندما انهار جزء من سقف صالة عرض إحدى دور السينما أثناء عرض فيلم رعب شهير، مما أدى إلى إصابة امرأة وخلق حالة من الذعر بين الحضور، في مشهد كأنه مقتبس من أحداث الفيلم نفسه.

وكانت فياما فيافيردي (29 عامًا) تتجول في مركز المدينة برفقة ابنتها (11 عامًا)، عندما قررا بشكل عفوي دخول السينما لحضور عرض لفيلم “الوجهة النهائية: روابط الدم” “Final Destination Bloodlines”، إحدى أشهر سلاسل الرعب، حيث كان العرض متاحًا بسعر مخفض.

ودخل الاثنان إلى القاعة وجلست فياما بالقرب من السلالم، بينما كان الفيلم يُعرض أمام جمهور يُقدر بحوالي 40 شخصًا، ومع اقتراب نهاية العرض، تداخلت مؤثرات الفيلم مع صوت انفجار واقعي، تبين لاحقًا أنه نتيجة سقوط جزء من السقف الداخلي لصالة العرض.

وقالت فياما في تصريحات لموقع (إنفوباي) الأرجنتيني “في البداية ظننا أن الصوت جزء من الفيلم، لكن سرعان ما شعرت بكُتلة تسقط عليّ”.

وقد أصيبت فياما في الكتف والظهر والركبة والكاحل، مؤكدة أنها نجت من إصابة مباشرة في الرأس بفضل ميلانها قليلًا على مسند الذراع.

وتوجهت السيدة المصابة إلى شباك التذاكر مطالبة بإعادة ثمن التذكرة، وهو ما دفع إدارة السينما إلى استدعاء سيارة إسعاف، فيما حاول المسؤول عن القاعة تهدئتها بعرض تسوية ودية، الأمر الذي أثار غضبها، قائلة “سأتقدم بشكوى. ماذا لو سقط السقف على رأس ابنتي؟ أنتم غير مسؤولين!”.

[WORLD] During a screening of the horror film Final Destination: Bloodlines on the 19th, the ceiling of an Argentine theater collapsed, injuring 29-year-old Fiamma Villaverde.

Villaverde, attending with her 11-year-old daughter and friends, said: “At first, we thought the loud… pic.twitter.com/oHy31BH52S

— 鳳凰資訊 PhoenixTV News (@PhoenixTV_News) May 30, 2025