مشاهد تحبس الأنفاس.. انهيار جبلي في سويسرا يدفن إحدى القرى (فيديو)

وثقت مقاطع مصورة لحظة انهيار قوي بجبال الألب في سويسرا، مما تسبب في تساقط كتل ضخمة من الجليد والصخور والطين لتدفن مساحة شاسعة من إحدى القرى.

وقالت سلطات منطقة “فاليه”، جنوب غربي سويسرا، إن جزءا ضخما من نهر جليدي في جبال الألب السويسرية انفصل عن مساره مما تسبب في سقوط “ثلاثة ملايين متر مكعب من الصخور فجأة”، الأربعاء.

وذكرت أن الانهيار وما تلاه تسبب في فقد شخص واحد، مضيفة أنها تقوم بمواصلة البحث عنه.

وقبل أيام، أمرت السلطات بإجلاء نحو 300 شخص وكذلك كل الماشية من قرية “بلاتن” وسط مخاوف من خطر انهيار جزء من النهر الجليدي.

وأظهرت لقطات كتلا ضخمة من الطين والتربة تغطي بالكامل جزءا من القرية والنهر الذي يمر عبرها، وضفتي أحد الأودية على مشارف القرية.

وقال مسؤولون إن الدمار لحق بنحو 90% من القرية.

وعقب الانهيار، أجلت السلطات 16 شخصا من قريتين تقعان في المنطقة التي حصل فيها الانهيار كإجراء احترازي.