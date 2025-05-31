شروط الأضحية وأحكامها الكاملة وأفضل الأوقات للذبح في عيد الأضحى

ما هي الأضحية؟

الأضحية: اسم لما يُذبح من الإبل أو البقر أو الغنم يوم النحر (عيد الأضحى) وأيام التشريق (الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة)، تقربًا إلى الله -تعالى-.

ما حكم الأضحية؟

الأضحية سنة مؤكدة، ويُكره تركها مع القدرة عليها.

ما الهدف من الأضحية؟

الهدف منها إحياء لذكرى إبراهيم -عليه السلام-، وفداء ولده إسماعيل وتوسعة على الناس يوم العيد، وشكر لله على نعمه.

ما هو فضل الأضحية وثواب ها ؟

أخرج الترمذي عن عائشة -رضي الله عنها- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال “ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم، وإنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض، فطيبوا بها نفسا”.

هل الأضحية تغفر الذنوب؟

أول قطرة من دم الأضحية تُغفر بها الذنوب، كما ورد في حديث النبي ﷺ لفاطمة -رضي الله عنها-: “يا فاطمة، قومي فاشهدي أضحيتك فإنه يغفر لك عند أول قطرة من دمها كل ذنب عملته”.

ما الشروط الواجب توافرها في المضحي؟

الإسلام.

البلوغ (على القول المرجح).

القدرة المالية.

ما شروط الأضحية؟

أن تكون من الإبل أو البقر أو الغنم.

أن تبلغ السن المحدد.

أن تكون خالية من العيوب البينة (العور، المرض، الهزال…).

أن تُذبح في الوقت الشرعي (بعد صلاة العيد إلى غروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق).

هل يجوز شراء الأضحية من زكاة المال؟

لا يجوز شراء الأضحية من مال الزكاة لأنها عبادة مستقلة، وليست من مصارف الزكاة.

كم العمر المناسب لذبح الأضحية؟

من الضأن (الخراف): ما له نصف سنة.

من المعز: سنة.

من البقر والجاموس: سنتان.

من الإبل: خمس سنوات، يستوي في ذلك الذكر والأنثى.

ما العيوب التي تمنع ذبح الأضحية؟

العور البيّن.

المرض البيّن.

العرج البيّن.

الهزال الشديد.

العمى.

الكسر أو قطع الأذن أو القرن (أكثره).

أي عيب ينقص لحمها أو يخيف آكليها.

هل يجوز للمضحي حلق الشعر أو قص الأظافر؟

القول الراجح (قول الجمهور): يُحرم أخذ شيء من الشعر أو الأظافر أو الجلد، وهو مذهب الإمام أحمد، وأحد قولين عند الشافعية والمالكية، واختاره ابن باز وابن عثيمين -رحمهما الله-.

يُحرم أخذ شيء من الشعر أو الأظافر أو الجلد، وهو مذهب الإمام أحمد، وأحد قولين عند الشافعية والمالكية، واختاره ابن باز وابن عثيمين -رحمهما الله-. قول آخر (الشافعية والحنفية): أنه مستحب وليس واجبًا، أي يكره فقط الأخذ من الشعر، ولا يأثم فاعله.

كم شخصا يشترك في الأضحية؟

يجوز اشتراك 7 أشخاص في الأضحية إذا كانت من الإبل أو البقر، أما الشاة فتجزئ عن شخص واحد وأهل بيته.

ما شروط التوكيل في ذبح الأضحية؟

يُسن للمضحي أن يذبح بنفسه، ولكن إن لم يُحسن فليُوكل غيره، ويُستحب أن يحضر الذبح ويقول الدعاء المشروع.

هل يضحي المسافر في بلد سفره أم في بلده الأصلي؟

يجوز أن يضحي المسافر في بلد سفره أو يوكل من يذبح في بلده، حسب الأيسر له.

ما أفضل وقت لذبح الأضحية؟

بعد صلاة العيد مباشرة، ويجوز الذبح حتى غروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق (رابع أيام العيد).

هل هناك دعاء يقوله المضحي عند الذبح؟

يسن أن يقول المضحي: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحاي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، بسم الله والله أكبر، اللهم منك ولك، اللهم تقبله مني (أو عن فلان) كما تقبلته من إبراهيم خليلك ومحمد -صلى الله عليه وسلم- نبييك ورسولك.

كيف يتم توزيع لحم الأضحية شرعا؟

يُسن أن يُقسم اللحم إلى 3 أقسام:

ثلث يأكله.

ثلث يُهدى للأقارب.

ثلث يُتصدق به على الفقراء.

هل يجوز أكل الأضحية دون توزيع الصدقة منها؟

يُسن للمضحي أن يأكل، ويُهدي، ويتصدق من الأضحية، ويجوز الأكل منها دون صدقة، لكنها تفوّت السنة.

هل يجوز إعطاء غير المسلم من الأضحية؟

يجوز إعطاء غير المسلم من لحم الأضحية إذا كان مسالمًا أو جارًا أو فقيرًا، بشرط ألا يكون من أهل الحرب.

هل يجوز إعطاء جلد الأضحية أو الأحشاء للجزار كأجرة؟

لا يجوز إعطاء الجزار من لحم الأضحية أو جلدها كأجرة، ولكن يجوز أن يُعطى شيئًا منها هدية بعد الأجرة.

هل يجوز بيع شيء من الأضحية؟

لا يجوز بيع شيء منها، لا لحمها ولا جلدها ولا أي جزء منها.

هل يجوز الادخار من لحم الأضحية؟

يجوز الأكل من الأضحية وادخارها والتصدق منها، استنادًا لقول النبي ﷺ: “كلوا وأطعموا وادخروا”.

هل يمكن الجمع بين عقيقة المولود والأضحية في ذبيحة واحدة؟

يجوز عند الحنابلة الجمع بين الأضحية والعقيقة بذبيحة واحدة إذا توافق الوقت (كأن يكون يوم النحر).