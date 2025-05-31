عاصفة نادرة وثلوج مفاجئة تجتاح الإسكندرية.. استنفار رسمي وأمطار لا تتوقف (شاهد)

تعرضت مدينة الإسكندرية شمالي مصر، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، لعاصفة قوية تخللتها أمطار رعدية غزيرة وتساقط غير مألوف للثلوج، ترافقت مع رياح عاتية تجاوزت سرعتها 50 كيلو مترًا في الساعة.

وأكدت الهيئة العامة المصرية للأرصاد الجوية، أن الإسكندرية تمر حاليًا بموجة طقس غير مستقرة، مشيرة إلى أن الرياح الشديدة المصاحبة للعاصفة، أسهمت في زيادة الإحساس بالبرودة وإثارة الأتربة والرمال في مناطق عدة من المحافظة.

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وأوضحت الهيئة أن صور الأقمار الاصطناعية أظهرت تكاثفًا كبيرًا للسحب المنخفضة والمتوسطة على نطاق واسع من السواحل الشمالية، بما في ذلك الإسكندرية، وهو ما يُنذر باستمرار الأمطار الرعدية التي تتفاوت شدتها خلال الساعات المقبلة، وقد تزداد مع تقدم النهار.

استنفار رسمي وتوجيهات عاجلة

وفي أعقاب هذه الأجواء، أصدر محافظ الإسكندرية، تعليماته الفورية للأجهزة المعنية بالتحرك السريع لمواجهة تداعيات العاصفة.

وشدد المحافظ على ضرورة ضمان كفاءة شبكات تصريف المياه والحفاظ على سيولة المرور، خاصة في المناطق المعرضة للتجمعات المائية.

وشملت التوجيهات تخفيف ضغط مياه الشرب مؤقتًا في مناطق غرب المدينة والمنتزه، لتقليل الأحمال على الشبكات وتسهيل تصريف مياه الأمطار.

رفع الجاهزية للدرجة القصوى

ومن جانبها، باشرت الأجهزة التنفيذية حملات ميدانية لإزالة أي عوائق تُعيق حركة المرور أو تعرقل تصريف المياه، بما في ذلك الأشجار المتساقطة والإعلانات المتضررة وأعمدة الإنارة التي تأثرت بالعاصفة.

كما تم الدفع بمعدات الصرف الصحي إلى النقاط الساخنة داخل المدينة، مع التركيز على الأحياء الأكثر تضررًا، خصوصًا شرق الإسكندرية والمنتزه.

وأعلنت المحافظة رفع درجة الاستعداد القصوى بالأحياء كافة وشركات المياه والكهرباء والصرف الصحي، مع تفعيل غرف العمليات على مدار الساعة لتلقي بلاغات المواطنين والتدخل السريع عند الضرورة.

ودعت الجهات المعنية الأهالي إلى توخي الحذر والالتزام بتعليمات السلامة، خاصة مع توقع استمرار اضطراب الأحوال الجوية خلال الساعات المقبلة.