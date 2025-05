عراك مفاجئ أمام منزل أوباما.. ضابطتان من الخدمة السرية تتبادلان الضرب واللكمات (شاهد)

تم تعليق عمل اثنتين من ضابطات الخدمة السرية الأمريكية بعد تقارير عن شجار بينهما أمام قصر الرئيس السابق باراك أوباما في واشنطن العاصمة، الأسبوع الماضي.

وكانت الضابطتان بزيهما الرسمي خارج منزل أوباما حوالي الساعة 2:30 صباحًا في 21 مايو/أيار الجاري، عندما طلبت إحداهما مشرفًا للحضور فورًا قبل أن تقول “سألقن هذه الفتاة درسًا”، وفقًا لتسجيل صوتي نُشر عبر الإنترنت.

بالإضافة إلى التسجيل الصوتي، أظهر “فيديو” نشرته (RealClearPolitics)، يوم الثلاثاء، الضابطتين وهما تتبادلان اللكمات والدفع.

🚨🚨#BREAKING AND EXCLUSIVE: @RCPolitics has obtained video of the fight between two women Secret Service Uniformed Division Officers outside former President Obama's residence last week after one officer called a supervisor to come before "I whoop this girl's ass."

