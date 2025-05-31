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عراك مفاجئ أمام منزل أوباما.. ضابطتان من الخدمة السرية تتبادلان الضرب واللكمات (شاهد)

فضيحة في قلب واشنطن

الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما خلال حملة لكالا هاريس
الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما (الفرنسية)
31/5/2025-|آخر تحديث: 10:39 AM (توقيت مكة)

تم تعليق عمل اثنتين من ضابطات الخدمة السرية الأمريكية بعد تقارير عن شجار بينهما أمام قصر الرئيس السابق باراك أوباما في واشنطن العاصمة، الأسبوع الماضي.

وكانت الضابطتان بزيهما الرسمي خارج منزل أوباما حوالي الساعة 2:30 صباحًا في 21 مايو/أيار الجاري، عندما طلبت إحداهما مشرفًا للحضور فورًا قبل أن تقول “سألقن هذه الفتاة درسًا”، وفقًا لتسجيل صوتي نُشر عبر الإنترنت.

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بالإضافة إلى التسجيل الصوتي، أظهر “فيديو” نشرته (RealClearPolitics)، يوم الثلاثاء، الضابطتين وهما تتبادلان اللكمات والدفع.

وأكد جهاز الخدمة السرية لـ”فوكس نيوز ديجيتال” وقوع الشجار، وقال المتحدث “الأفراد المعنيون تم إيقافهم عن العمل، وهذه المسألة قيد تحقيق داخلي. الخدمة السرية لديها مدونة سلوك صارمة لجميع الموظفين وأي سلوك ينتهك هذه المدونة غير مقبول”.

وأضاف “نظرًا لأن هذا يتعلق بشؤون الموظفين، فإننا لسنا في موقع يسمح لنا بالتعليق أكثر”، ولم يتضح سبب الشجار بين الضابطتين.

المصدر : فوكس نيوز

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