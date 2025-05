نجم غامض يحير علماء الفلك.. إشارات كل 44 دقيقة من أعماق درب التبانة (شاهد)

رصد علماء فلك نجما يتصرف بصورة لا تشبه أي نجم آخر رُصد على الإطلاق، ويطلق مزيجا غريبا من موجات الراديو والأشعة السينية، بحسب دراسة نشرت هذا الأسبوع في دورية (نيتشر) العلمية.

موجات راديو كل 44 دقيقة

ويقع النجم في مجرة درب التبانة على بعد حوالي 15 ألف سنة ضوئية من الأرض باتجاه كوكبة الترس، ويصدر كل 44 دقيقة موجات راديو وانبعاثات أشعة سينية، والسنة الضوئية هي المسافة التي يقطعها الضوء في السنة، وتساوي 9.5 تريليونات كيلو متر.

NASA just picked up a cosmic signal from deep space that blinks for 2 minutes every 44. It’s called ASKAP J1932-0911 and it shoots out X-rays and radio waves for up to 5 minutes at a time. Not a pulsar, not a black hole, maybe a dead star pinging us.pic.twitter.com/v2ljWLKxb1 — Massimo (@Rainmaker1973) May 29, 2025

وقال الباحثون إنه ينتمي إلى فئة من الأجرام تُسمى “الأجسام العابرة الراديوية طويلة الأمد”، والمعروفة بإرسال دفقات من موجات الراديو الساطعة تظهر كل بضع دقائق إلى ساعات عدة.

وهذه الدفقات أطول بكثير من النبضات السريعة في موجات الراديو التي تُرصد عادة من النجوم النابضة، وهي نوع من النجوم النيوترونية التي تدور بسرعة، والنجم النيوتروني هو النواة الكثيفة الناتجة من نجم ضخم بعد فنائه.

لغز النجوم النابضة

وتبدو النجوم النابضة، كما تُشاهد من الأرض، وكأنها تومض وتنطفئ على مقاييس زمنية تتراوح بين أجزاء من الثانية.

وقال عالم الفلك زيتينغ وانغ من جامعة كيرتن في أستراليا وأحد معدي الدراسة “لا تزال ماهية هذه الأجسام وكيفية توليدها لإشاراتها غير العادية لغزا”.

واستخدم الباحثون في الدراسة الجديدة، بيانات من مرصد تشاندرا للأشعة السينية التابع لوكالة “ناسا” وتلسكوب باثفايندر الأسترالي وتلسكوبات أخرى.

وقالت عالمة الفيزياء الفلكية ناندا ريا من معهد علوم الفضاء في برشلونة، التي شاركت في إعداد الدراسة: إن انبعاث موجات الراديو من الجسم المحدد حديثا مشابه لنحو 10 أمثلة أخرى معروفة من هذه الفئة، لكنه الوحيد الذي يصدر الأشعة السينية.

@chandraxray and @SKA_Australia telescope have uncovered a strange cosmic object: ASKAP J1832−0911. It emits powerful, synchronized bursts of X-rays and radio waves every 44 minutes—unlike anything scientists have seen before. This behavior doesn't match known neutron stars or… pic.twitter.com/kUCpMz3A1Y — Piotr Dyląg (@PitPlayfun) May 28, 2025

العملاق الأحمر

من الفرضيات التي وضعها الباحثون حول طبيعة هذا النجم، أنه قد يكون نجما مغناطيسيا، وهو نجم نيوتروني دوار له مجال مغناطيسي متطرف، أو ربما يكون قزما أبيض، وهي بقايا نجمية شديدة الانضغاط، تدور في مدار قريب وسريع حول نجم مصاحب صغير فيما يسمى بالنظام الثنائي.

وقال وانغ “ومع ذلك، لا يمكن لأي منهما تفسير كل السمات المرصودة التي رأيناها”.

🇺🇸 SOMETHING 15,000 LIGHT-YEARS AWAY IS PINGING US. NASA: UM… WE’RE LOOKING INTO IT NASA just picked up a cosmic signal from deep space that blinks for 2 minutes every 44 – like it’s trying to say hi. It’s called ASKAP J1932-0911 (yeah, catchy name), and it shoots out… https://t.co/OSchtlgIBq pic.twitter.com/61bVdLbW7d — Mario Nawfal (@MarioNawfal) May 29, 2025

ويبدو أن النجوم التي تصل كتلتها إلى 8 أمثال كتلة شمسنا ينتهي بها المطاف إلى قزم أبيض، فهي في نهاية المطاف تحرق كل الهيدروجين الذي تستخدمه وقودا لها، ثم تتسبب الجاذبية بعد ذلك في انهيارها وتفجير طبقاتها الخارجية في مرحلة ما يسمى “العملاق الأحمر”، مخلفة في النهاية نواة مضغوطة بقطر الأرض تقريبا، وهي القزم الأبيض.

وقال الباحثون إن من المحتمل أن تكون موجات الراديو المرصودة تولدت من التفاعل بين القزم الأبيض وما يفترض أنه النجم المصاحب.

وذكر وانغ “يختلف سطوع الراديو للجسم كثيرا. لم نرصد أي انبعاث راديو من الجسم قبل نوفمبر/تشرين الثاني 2023، وفي فبراير/شباط 2024، رأينا أنه أصبح شديد السطوع”.

Researchers at ICRAR & OzGrav, together with an international collaboration, have identified ASKAP J1832-0911—a long-period transient that emits 2-minute pulses in both radio and X-ray wavelengths every 44 minutes.

Results published in Nature.

Details ➜ https://t.co/RoTNqtilC3 pic.twitter.com/vPFbEeaMY9 — OzGrav (@ARC_OzGRav) May 29, 2025

ووصل أقل من 30 جسما في السماء إلى مثل هذا السطوع في موجات الراديو، ومن اللافت للنظر أننا في الوقت نفسه رصدنا أيضا نبضات أشعة سينية من الجسم.

وأضاف وانغ أن من المثير رؤية نوع جديد من سلوك النجوم.

وتابع “جاء اكتشاف الأشعة السينية من تلسكوب الفضاء تشاندرا التابع لناسا. جاء ذلك مثل ضربة حظ. كان التلسكوب في الواقع موجها إلى شيء آخر، ولكنه صادف أن التقط المصدر (النجم) في أثناء مرحلة سطوعه ‘الجنوني‘. إن مصادفة كهذه شديدة الندرة، مثل العثور على إبرة في كومة قش”.