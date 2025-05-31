يبدأ عنده الطواف.. “الحجر الأسود” قطعة من الجنة في ركن الكعبة

ما هو الحجر الأسود؟

الحجر الأسود هو حجر بيضاوي غير منتظم الشكل، لونه أسود مائل للحمرة، يبلغ قطره 30 سنتيمترا، يقع في الركن الجنوبي الشرقي (الركن الشامي) من الكعبة المشرفة، ويُعدّ مبدأ الطواف.

وهو مثبت حاليًا داخل إطار من الفضة لحمايته، ويرتفع عن الأرض نحو متر ونصف متر.

هل نزل الحجر الأسود من الجنة؟ وهل كان أبيض اللون؟

نزل الحجر الأسود من الجنة، وكان في أصله شديد البياض، ثم اسودّ بسبب خطايا بني آدم.

فعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله ﷺ “نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضًا من اللبن، فسودته خطايا بني آدم” رواه الترمذي وصححه الألباني في صحيح الجامع.

وقال الحافظ ابن حجر: في بقائه أسود عبرة لمن له بصيرة، فإن الخطايا أثّرت في الحجر فكيف بالقلب؟

ليس مجرد حجر بل قطعة من الجنة نزل أبيض نقيا، فاسود من خطايا بني آدم .. فلماذا نبدأ الطواف من الحجر الأسود ؟ #الجزيرة_مباشر | #أيام_الله pic.twitter.com/LRjsaAriKz — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 29, 2025

ما موضع الحجر الأسود من الكعبة؟

يقع الحجر الأسود في الركن الجنوبي الشرقي للكعبة، وهو أول ما يُبدأ به الطواف، ويُسمى أيضا “الركن الأسود” أو “الركن الحَجَري”.

وضع النبي للحجر في مكانه قبل البعثة

عند إعادة بناء الكعبة قبيل البعثة النبوية، اختلفت قبائل قريش فيمن يضع الحجر الأسود، حتى كادوا يقتتلون، فارتضوا حكم محمد ﷺ، فوضعه في ثوب، وأمر كل قبيلة أن تأخذ بطرف، ثم رفعه بيده الشريفة ووضعه في مكانه.

#رئاسة_شؤون_الحرمين توثق الحجر الأسود بتقنية (Focus Stack Panorama) ماهي هذه التقنية ؟

هي تقنية يتم فيها تجميع الصور بوضوح مختلف، حتى تنتج لنا صورة واحدة بأكبر دقة. pic.twitter.com/n0mWCPAw1r — الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين (@AlharamainSA) May 3, 2021

ما حكم تقبيل الحجر الأسود؟

تقبيل الحجر الأسود سنة ثابتة عن النبي ﷺ، ومن لم يستطع التقبيل، يستلمه بيده أو بعصا ويقبّلها، فإن عجز أشار إليه بيده وكبّر.

وعن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال: “إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي ﷺ يقبلك ما قبلتك” رواه البخاري ومسلم.

قال القرطبي في تفسيره: “في استلام الحجر الأسود والتزامه بركة، وتذكير بحق الله، وعهد من العبد له”.

وقال الطبري: “الحجر الأسود هو من شعائر الله، أمر بتعظيمه واستلامه”.

ما معنى استلام الحجر الأسود؟

الاستلام هو مسح الحجر باليد، فإن لم يمكن، فبالإشارة مع التكبير، ومن السنن عند استلامه:

التقبيل إن أمكن.

استلامه باليد وتقبيل اليد.

الإشارة إليه مع التكبير عند العجز.

عدم إيذاء المسلمين لأجل استلامه.

ما الوضع الحالي للحجر الأسود؟

المتبقي من الحجر الأسود الآن هو قطع صغيرة عدة (قرابة 8 قطع) مضمّنة في إطار فضي، وقد تعرض لكسر عند هجوم القرامطة على مكة في القرن الرابع الهجري.

في مثل هذا اليوم ٨ ذي الحجة ٣١٧هـ

أقتلع أبو طاهر القرمطي الحجر الأسود إلى الأحساء

وبقي ٢٣ سنة..

وحاول سرقة المقام ولكن السدنه أخفوه عنه .. pic.twitter.com/IVFZXYVzaQ — نوادر من التاريخ (@Ksa9ss) August 30, 2017

هل ينطق الحجر الأسود يوم القيامة؟

جاء في الحديث أن للحجر الأسود عينين ولسانًا يشهد لمن استلمه بحق، فعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: “ليبعثن الله الحجر يوم القيامة، له عينان يبصر بهما، ولسان ينطق به، يشهد على من استلمه بحق”، رواه الترمذي وابن ماجه، وحسنه الترمذي.

هل سُرق الحجر الأسود سابقا؟

في سنة 317هـ اقتحم القرامطة المسجد الحرام، وقتلوا الحجاج، واقتلعوا الحجر الأسود، ونقلوه إلى الأحساء، وظلّ هناك 22 عامًا حتى أُعيد إلى موضعه.

والقرامطة هي حركة باطنية هدامة أسسها حمدان بن الأشعث، المعروف بقرمط، تعارض تعاليم الإسلام، وتدعو لإلغاء الفرائض مثل الصوم والصلاة.

كيف كان شكل الحجر الأسود وماذا تبقّى منه الآن؟

كان الحجر الأسود في الأصل حجرًا كبيرًا، لكن بعد الاعتداءات وتكرار الحريق، لم يتبقّ منه إلا أجزاء صغيرة مثبّتة داخل الفضة.

قال الزهري “مكث الحجر الأسود عند القرامطة 22 سنة، وكان مكسورًا وردّوه إلى الكعبة بعد ذلك في قطع، فركّبوه بالفضة”.

هل الحجر الأسود موضع لسكب العبرات؟

ورد في الحديث: استقبل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الحجر ثم وضع شفتيه عليه يبكي طويلًا، ثم التفت فإذا هو بعمر بن الخطاب يبكي فقال: “يا عمر هنا تسكب العبرات”، لكنه حديث ضعيف جدا.

قال الشيخ عبد العزيز بن باز: لا شك أنها مواضع خشوع، ومواضع تقرب إلى الله، ومواضع بكاء عند الحجر، والصلاة في الكعبة، وفي الحِجر، مواضع فيها الخشية، وفيها البكاء، وفيها الضراعة إلى الله -جل وعلا-، أعظم موضع، وأفضل موضع، وأفضل بقعة.

أحاديث وخرافات لا تصح عن الحجر الأسود

“الحجر الأسود يمين الله في الأرض”، حديث باطل.

يطير على الماء.

لا تحترق به النار.

تُستجاب عنده الدعوات.

كلها لا أصل لها في السنة.