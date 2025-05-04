اكتشافات أثرية جديدة في سيناء تكشف عن أسرار “حصون الشرق”

كشفت البعثة الأثرية المصرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار عن بقايا تحصينات عسكرية ووحدات سكنية للجنود، وخندق يشير إلى إمكانية وجود قلعة أخري بالمنطقة، وذلك خلال حفائرها بموقع تل أبو صيفي بمنطقة أثار شمال سيناء.

أسرار التحصينات العسكرية

وقال شريف فتحي وزير السياحة والآثار، في بيان رسمي، إن هذا الكشف يلقي الضوء على أسرار التحصينات العسكرية الشرقية لمصر خلال العصرين البطلمي والروماني، وأهمية موقع تل أبو صيفي كمركز عسكري وصناعي على مر العصور.

وأوضح محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن هذا الكشف يساهم في رسم صورة أكثر دقة لخريطة الدفاعات المصرية على حدودها الشرقية، ويؤكد من جديد على أن سيناء كانت دائمًا بوابة مصر الشرقية وحصنها الأول.

مواقع معيشة الجنود

وقال هشام حسين رئيس البعثة أنها عثرت على خندق دفاعي ربما يشير إلى وجود قلعة ثالثة أقدم في الموقع، من القلعتين البطلمية والرومانية، حيث تم الكشف عن الأركان الأربعة الخاصة بتلك القلعة وجاري حاليًا تحديد تاريخها.

كما تم الكشف عن مساكن الجنود من العصر الروماني، ما يعطي صورة واضحة عن الحياة اليومية للفرسان المرابطين في القلعة الرومانية خلال عصر الإمبراطور دقلديانوس والإمبراطور مكسيميان.

وأضاف أنه تم اكتشاف عدد من المباني مستطيلة الشكل متلاصقة في طبقات متداخلة استخدمت لفترات طويلة كأماكن للمعيشة خلال العصر البطلمي.

وعثرت البعثة على طريق بعرض 11 مترا وطول يتجاوز 100 متر، مرصوف ببلاطات من الحجر الجيري، يمتد من خارج البوابة الشرقية للقلعة الرومانية ويصل إلى قلب الموقع، وهو مبني فوق طريق أقدم يعود للعصر البطلمي ومشيد من بلاطات من الحجر الجيري.

يشار إلى أن موقع تل أبو صيفي يعد أحد المواقع الاستراتيجية الهامة حيث لعب دورًا محوريًا في حماية حدود مصر الشرقية.