هل تُقبل توبة من يعود إلى الذنب نفسه مرارا وتكرارا؟ الداعية بدر الدين عثمان يرد (فيديو)

أجاب الداعية الإسلامي الشيخ بدر الدين عثمان عن سؤال ورد لبرنامج (أيام الله) عبر قناة الجزيرة مباشر، بشأن قبول توبة الشخص وإن عاد إلى الذنب نفسه مرارًا وتكرارًا.

وأورد عثمان الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فيما يحكي عن ربّهِ عزَّ وجلَّ، قالَ: أذنبَ عبدٌ ذنبًا، فقالَ: اللَّهُمَّ اغفرْ لي ذنبي، فقالَ تباركَ وتعالى: أذنبَ عبدي ذنبًا، فعَلِمَ أنَّ له ربًّا يغفرُ الذنبَ، ويأخذُ بالذنبِ، ثُمَّ عادَ فأذنبَ، فقالَ: أيْ رَبِّ اغفرْ لي ذنبِي، فقالَ تباركَ وتعالى: عبدي أذنبَ ذنبًا، فعَلِمَ أنَّ له ربًّا يغفرُ الذنبَ، ويأخذُ بالذنبِ، ثُمَّ عادَ فأذنبَ فقالَ: أيْ رَبِّ اغفرْ لي ذنبِي، فقالَ تباركَ وتعالى: أذنبَ عبدي ذنبًا، فعَلِمَ أنَّ له ربًّا يغفرُ الذنبَ، ويأخذُ بالذنبِ، اعمَلْ ما شئتَ فقدْ غفرتُ لكَ، قالَ عبدُ الأعلى: لا أدري أقالَ في الثالثةِ أو الرابعةِ: اعمَلْ ما شئتَ.

هل تقبل توبة الشخص من الذنب وإن عاد إليه مرارا و تكرارا؟.. الداعية الإسلامي الشيخ بدر الدين عثمان#الجزيرة_مباشر #أيام_الله pic.twitter.com/oKEr74BSiG — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 4, 2025

توبة بشروطها

وقال عثمان “طبعًا هذا الذي تاب التوبة بشروطها وأركانها، عزم. أول حاجة أقلع عن الذنب، ثم عزم ألا يعود إلى الذنب نية صادقة، ثم ندم”.

وأضاف “بهذه الشروط. طبعًا إن كان هناك حقوق للعباد ردها. إذا فعل هذه التوبة بهذه الشروط، الله تعالى يغفر له”.

وأشار عثمان إلى أن الشخص “وإن عاد إلى الذنب لا يُعاقَب بالذنب الأول بل يُعاقَب بالذنب الآخر. فإن تاب، تاب الله عز وجل عليه”.

واستطرد قائلًا “كثيرون يخافون أنه أنا تبتُ إلى الله عز وجل توبة نصوحًا، وأقلعتُ عن الذنب، لكن الشيطان غرني وأوردني المهالك مرة ثانية، وعصيت الله عز وجل، هل سيحاسبني الله تعالى على الذنب الأول الذي تبت منه توبة نصوحًا؟”.

وتابع “الجواب: لا. الله تعالى حكم عدل، سبحانه لا يحاسب الإنسان بذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال (كلُّ ابنِ آدمَ خطّاءٌ وخيرُ الخطائين التوابون). والله تعالى يقول {وإني لغفارٌ لمَن تابَ وآمنَ وعملَ صالحًا ثم اهتدى}”.