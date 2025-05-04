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وفاة الداعية السعودي سعد البريك ونعي يعم المنصات

الداعية سعد البريك (منصات التواصل)
4/5/2025-|آخر تحديث: 4/5/202501:07 PM (توقيت مكة)

توفي، مساء السبت، الشيخ سعد البريك، أحد أبرز الدعاة والخطباء في المملكة العربية السعودية.

وأعلنت وسائل إعلام سعودية وفاة البريك في مدينة الرياض، بعد مسيرة حافلة في ميدان الدعوة والإصلاح الاجتماعي.

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وتُقام صلاة الجنازة على الفقيد بعد صلاة ظهر اليوم الأحد في جامع الراجحي بالرياض.

والبريك هو إمام وخطيب جامع الأمير خالد بن سعود -رحمه الله- في ظهرة البديعة منذ أكثر من 25 عامًا.

من هو سعد البريك؟

  • سعد بن عبد الله بن ناصر البريك داعية وخطيب سعودي، وُلد في العاصمة السعودية الرياض عام 1962، وهو متزوج وله 6 أولاد و5 بنات.
  • درس المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية في الرياض.
  • التحق بكلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وحصل على شهادة البكالوريوس من قسم الاقتصاد عام 1983.
  • نال درجة الماجستير من قسم الفقه المقارن، وكان موضوع رسالته “التأمين التجاري في الإسلام”. وحصل على درجة الدكتوراه من المعهد العالي للقضاء قسم الفقه المقارن، بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى، وكان عنوان أطروحته “تنصيص اختيارات الإمام الخطّابي الفقهية”.

  • عُرف بمشاركاته الدعوية عبر القنوات الفضائية والندوات العامة، إضافة إلى ظهوره في المحافل الفكرية واللقاءات التلفزيونية، وكان حاضرًا بقوة في قضايا الشباب والإصلاح الاجتماعي والدفاع عن القيم الإسلامية.
  • تخصَّص في العقيدة والمذاهب المعاصرة، وله مؤلفات عدة وأبحاث أكاديمية منشورة.
  • قدَّم برامج دعوية على العديد من القنوات الفضائية.

رثاء عبر المنصات

وقد عمَّت حالة من الحزن والأسى بين محبّيه وتلامذته عبر منصات التواصل الاجتماعي.

المصدر : صحف سعودية + مواقع التواصل

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