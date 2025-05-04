وفاة الداعية السعودي سعد البريك ونعي يعم المنصات

توفي، مساء السبت، الشيخ سعد البريك، أحد أبرز الدعاة والخطباء في المملكة العربية السعودية.

وأعلنت وسائل إعلام سعودية وفاة البريك في مدينة الرياض، بعد مسيرة حافلة في ميدان الدعوة والإصلاح الاجتماعي.

وتُقام صلاة الجنازة على الفقيد بعد صلاة ظهر اليوم الأحد في جامع الراجحي بالرياض.

والبريك هو إمام وخطيب جامع الأمير خالد بن سعود -رحمه الله- في ظهرة البديعة منذ أكثر من 25 عامًا.

توفِّي قبل قليل فضيلة الشيخ #سعد_البريك، وقد علمت الآن بوفاة والده ووالدته قبل تسعة أشهر وكان ببنهما في الوفاة ٤٨ ساعة ودُفنا في قبرين متجاورين ، وهاهوذا أبو عبدالله يلحق بوالديه رحمهم الله جميعاً.

اللَّهمَّ اغفر لهم وارحمهم، وعافهِم واعفُ عنهم

اللهم ارحم الشيخ سعد وأكرمْ… pic.twitter.com/nPTHLgVf7Q — د.عبد الرحمن العشماوي (@Dr_Ashmawi) May 3, 2025

من هو سعد البريك؟

سعد بن عبد الله بن ناصر البريك داعية وخطيب سعودي، وُلد في العاصمة السعودية الرياض عام 1962، وهو متزوج وله 6 أولاد و5 بنات.

درس المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية في الرياض.

التحق بكلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وحصل على شهادة البكالوريوس من قسم الاقتصاد عام 1983.

نال درجة الماجستير من قسم الفقه المقارن، وكان موضوع رسالته “التأمين التجاري في الإسلام”. وحصل على درجة الدكتوراه من المعهد العالي للقضاء قسم الفقه المقارن، بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى، وكان عنوان أطروحته “تنصيص اختيارات الإمام الخطّابي الفقهية”.

اللهم اغفر لعبدك #سعد_البريك وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا أرحم الراحمين.

اللهم اجعل ما قدم من علم ودعوة في ميزان حسناته، وأكرم نزله، ووسع مدخله، ونقه من الذنوب كما يُنقّى الثوب الأبيض من الدنس. pic.twitter.com/6a4RdJiQqp — مشاري راشد العفاسي (@Alafasy) May 3, 2025



عُرف بمشاركاته الدعوية عبر القنوات الفضائية والندوات العامة، إضافة إلى ظهوره في المحافل الفكرية واللقاءات التلفزيونية، وكان حاضرًا بقوة في قضايا الشباب والإصلاح الاجتماعي والدفاع عن القيم الإسلامية.

تخصَّص في العقيدة والمذاهب المعاصرة، وله مؤلفات عدة وأبحاث أكاديمية منشورة.

قدَّم برامج دعوية على العديد من القنوات الفضائية.

رثاء عبر المنصات

وقد عمَّت حالة من الحزن والأسى بين محبّيه وتلامذته عبر منصات التواصل الاجتماعي.

لله ما أخذ، وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى.

توفي اليوم فضيلة الشيخ #سعد_البريك (1381- 1446 هـ) إمام وخطيب جامعنا بحي ظهرة البديعة.

الشيخ سعد له جهود مشهورة مشهودة في الدعوة والتعليم والخطابة في داخل البلاد وخارجها على مدى عقود من الزمن، جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير… pic.twitter.com/DJ1yKc7MkE — د. عبدالعزيز الشايع (@aamshaya) May 3, 2025

#سعد_البريك

رحم الله الشيخ سعد البريك رحمة واسعة ..

كان داعيةً إلى الله، وخطيبًا مفوّهًا، وذا صوت جميل خاشع ..

غفر الله له، وجعل ما أصابه رفعة له .. pic.twitter.com/ouCDTQNBbC — عبدالعزيز بن عبدالله الفالح 🇸🇦 (@ALfalehaaa) May 3, 2025