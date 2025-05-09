خبير نفسي يحذر: هذه العبارة “السامة” قد تدمر حياتك الزوجية

كشف خبير في العلاقات الزوجية عن وجود عبارة شائعة بين الأزواج قد تؤدي إلى انهيار العلاقة العاطفية، رغم أن الخلافات بحد ذاتها نادرًا ما تكون السبب المباشر للانفصال.

وجاء ذلك في مقال نشره الطبيب النفسي مارك ترافيرز عبر منصة (CNBC)، حيث سلّط الضوء على ما سمّاه “التأثير القاتل للمقارنات”.

العبارة السامّة

وبحسب ترافيرز، فإن أكثر العبارات خطورة في سياق الخلافات بين الأزواج هي “لماذا لا تكون مثل فلان؟”. موضحًا أن هذه الكلمة تُفهم على أنها رسالة ضمنية تقول “أنت لست كافيًا، وثمة شخص آخر قد يكون أفضل منك”.

ويؤكد الخبير أن استخدام هذه العبارة يضع العلاقة في منطقة الخطر، إذ تُشعر الطرف الآخر بالدونية والرفض.

وأشار ترافيرز إلى أن أسلوب المقارنة يولّد مشاعر عدم الأمان والقلق العاطفي، لافتًا إلى أن الطرف المتلقّي لتلك العبارة يبدأ بالتشكيك في قيمته الذاتية، ويتساءل “هل أرتقي بالفعل لتوقعات شريكي؟”.

وأوضح أن المشكلة لا تكمن في المقارنة بحد ذاتها، بل في العجز عن التعبير عن الاحتياجات العاطفية بصدق ووضوح، مضيفًا أن كثيرين يلجأون للمقارنة عندما لا يشعرون بالراحة الكافية للتحدّث بصراحة.

البديل الصحي

وقدم ترافيرز بدائل بنّاءة للتعبير عن الانزعاج، منها “أعلم أنك تشعر بالإحباط أحيانًا، لكن من المهم لي أن نتحدث بهدوء وبدون صراخ”، أو “يصعب عليّ الأمر عندما تتصاعد حدة الخلاف بسرعة، وأتمنى أن نعمل معًا على الحفاظ على توازننا في الأوقات الصعبة”.

وختم الخبير النفسي بالتأكيد أن العلاقات الناجحة تحتاج إلى التواصل الصريح الخالي من العبارات المدمّرة، وأن الشعور بالأمان العاطفي هو ما يسمح للشريكين بالتعبير دون خوف أو تهديد.