“فرشاة أسنان” تفضح خيانة زوجية.. محقق خاص يكشف تفاصيل القضية المثيرة

في واقعة طريفة لكنها صادمة، كشفت امرأة بريطانية خيانة زوجها بمساعدة غير متوقعة عبر “فرشاة أسنان كهربائية ذكية”!

وبدأت الشكوك تساور الزوجة، وهي أم لطفلين، حين لاحظت عبر التطبيق المصاحب لفرشاة الأسنان الذكية أن أوقات استخدامها لم تكن منطقية. ففي حين أن الزوج من المفترض أن يكون في العمل، أظهرت البيانات أنه كان يستخدم الفرشاة في ساعات متأخرة من الصباح، وتحديدا يوم الجمعة.

واحدة من أغرب قضايا الخيانات الزوجية

وكشف بول جونز، وهو محقق خاص بريطاني ذو خبرة تفوق عشر سنوات، تفاصيل واحدة من أغرب قضايا الخيانات الزوجية، قائلا “في البداية، لم تبدُ الأوقات مثيرة للريبة، ولكن تكرار استخدام الفرشاة في صباح أيام الجمعة، رغم أن الزوج يُفترض أن يكون في مكتبه، دفع الزوجة إلى الشك”.

وأكدت الزوجة أن أطفالها كانوا في المدرسة، وأن زوجها أخبرها مرارا بأنه في العمل، لكن سجلات الفرشاة تقول غير ذلك. وبعد تتبُّع النمط الغريب، واجهت زوجها، ليتبين أنه كان يستغل غياب العائلة لعقد لقاءات غرامية مع زميلة له داخل المنزل.

تحذير طريف.. عندما تكون الفرشاة دليل إدانة

وقال جونز معلقا “البيانات الذكية هذه الأيام لا تعرف الكذب. إنها دقيقة وموقتة، أحيانا مرتبطة بالموقع الجغرافي، وخالية من المشاعر. وعندما يظهر أنك نظفت أسنانك الساعة 10:48 صباحا وأنت تدّعي أنك بدأت عملك منذ التاسعة، فإن تفسير ذلك يصبح مستحيلا تقريبا”.

وختم بتحذير طريف للمخادعين “قد تكون متقنا للتمويه، لكن أجهزتك الذكية ليست كذلك. البيانات البريئة قد تكون الدليل القاطع ضدك”.

عمليات الشراء أيضا

وليست فرشاة الأسنان فقط هي مصدر الأدلة الرقمية، فالمحقق اللندني آرون بوند من وكالة “بوند ريس” الرائدة في مجال التحقيقات الخاصة، ينصح بفحص تطبيقات بطاقات الولاء الخاصة بمتاجر التسوق بدلا من التوجه مباشرة إلى واتساب أو تطبيق الملاحظات أو ألبوم الصور، إذ تكشف عمليات الشراء والمواقع الحقيقية التي يوجد فيها الشريك.

ورغم أن بطاقات الولاء لا تقدّم دليلا قاطعا على الخيانة، فإن متابعة مشتريات وحركات الشريك المتشكك فيها يمكن أن تساعد في كشف كذبه، بحسب بوند.