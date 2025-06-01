فيضانات قاتلة وانهيارات أرضية تودي بحياة العشرات في الهند (فيديو)

قُتل 30 شخصا على الأقل في شمال شرق الهند جراء فيضانات وانهيارات أرضية أعقبت هطل أمطار موسمية على مدى يومين، وفقا لحصيلة رسمية جديدة أصدرتها السلطات، اليوم الأحد.

وقال مسؤولون في إدارة الكوارث إن 8 أشخاص لقوا حتفهم في ولاية آسام، وقُتل 9 آخرون في أروناتشال براديش، معظمهم بانهيارات أرضية.

كما قُتل 5 أشخاص في ولاية ميزورام المجاورة، وفقا لسلطات الولاية، بينما لقي 6 آخرون حتفهم في ولاية ميغالايا و2 في ناغالاند وتريبورا.

وكانت حصيلة سابقة قد أفادت بمقتل 5 أشخاص في ولاية آسام نتيجة الأمطار الغزيرة.

وتعد الفيضانات والانهيارات الأرضية القاتلة الناجمة عن الأمطار، أمرا شائعا في جنوب آسيا خلال فترة الرياح الموسمية، لكن الخبراء يؤكدون أن تغير المناخ يزيد من تواترها وشدتها.

ويُقتل العشرات كل عام خلال موسم الأمطار في الهند التي يبلغ عدد سكانها 1.4 مليار نسمة.

وتم إصدار تنبيه أحمر لعدة مناطق في شمال شرق البلاد بعد الأمطار المتواصلة التي هطلت في الأيام القليلة الماضية.

وأدت الأمطار الغزيرة إلى فيضان الأنهار، بما في ذلك نهر براهمابوترا الذي ينبع من جبال الهيمالايا ويتدفق عبر شمال شرق الهند قبل أن يصب في دلتاه في بنغلادش.

وأعلن الجيش الهندي إنقاذ مئات الأشخاص “في عملية ضخمة” في ولاية مانيبور. وقال السبت إنه “تم نقل أشخاص إلى مناطق أكثر أمانا”، مشيرا إلى أنه “تم توفير الغذاء والماء والأدوية الأساسية”.