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“iOS 26” وابتكارات ثورية.. أبل تكشف عن مفاجأة “الزجاج السائل” وذكاء اصطناعي يغير قواعد اللعبة

CUPERTINO, CALIFORNIA - JUNE 09: Attendees look on during the Apple Worldwide Developers Conference (WWDC) on June 09, 2025 in Cupertino, California. Apple CEO Tim Cook kicked off the annual Apple WWDC conference, which runs through June 13. Justin Sullivan/Getty Images/AFP (Photo by JUSTIN SULLIVAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
حضور كبير يتابع فعاليات مؤتمر آبل السنوي للمطورين (WWDC 2025) في كوبرتينو، حيث افتتح الرئيس التنفيذي تيم كوك الحدث (الفرنسية)
10/6/2025-|آخر تحديث: 02:52 PM (توقيت مكة)

أعلنت شركة آبل الأمريكية خلال مؤتمرها السنوي للمطورين (WWDC 2025) إطلاق مجموعة من البرمجيات والابتكارات التقنية غير المسبوقة، على رأسها الإصدار الجديد لنظام تشغيل آيفون (iOS 26)، الذي يمثل نقلة نوعية في تجربة المستخدم بفضل التصميم البصري الجديد والتكامل مع تقنيات الذكاء الاصطناعي.

تصميم “الزجاج السائل”

وقدمت آبل في “iOS 26” تصميما بصريا جديدا تحت اسم “الزجاج السائل” (Liquid Glass)، يتمتع بدرجة عالية من الشفافية والمرونة، ليمتد تأثيره إلى جميع عناصر النظام مثل الأزرار وأشرطة التمرير، كما يعزز الطابع المستقبلي للواجهة.

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وأشارت آبل إلى أن قوة الشرائح الجديدة هي التي جعلت هذا التحول ممكنا، حيث أصبح بالإمكان الاستفادة من التأثيرات البصرية الثلاثية الأبعاد حتى في خلفيات شاشة القفل، إذ يتكيف الوقت مع المساحة تلقائيا وتنبض الخلفيات بالحركة بمجرد تحريك الهاتف.

CUPERTINO, CALIFORNIA - JUNE 09: Apple announces liquid glass during the Apple Worldwide Developers Conference (WWDC) on June 09, 2025 in Cupertino, California. Apple CEO Tim Cook kicked off the annual Apple WWDC conference, which runs through June 13. Justin Sullivan/Getty Images/AFP (Photo by JUSTIN SULLIVAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
أعلنت آبل ميزة “الزجاج السائل” الجديدة خلال مؤتمر المطورين السنوي (WWDC 2025) (الفرنسية)

تغيير طريقة تسمية النظام وتجربة شاشة القفل

واعتمدت آبل على طريقة جديدة في تسمية التحديثات تعتمد أرقام السنوات بدلا من التسلسل التقليدي، مما يجعل “iOS 26” أول إصدار بهذه الصيغة. كما شهدت شاشة القفل تطويرات لافتة، أبرزها إمكانية تمدد الساعة لتشغل مساحة أكبر، مع منح المستخدمين حرية التخصيص الكامل.

تجديد شامل للتطبيقات

كما أعادت آبل تصميم تطبيق الكاميرا ليظهر بمظهر أكثر بساطة ويتيح تجربة تصوير أنظف بفضل إخفاء العديد من الأزرار. أما متصفح سفاري فأصبح يدعم عرض الصفحات بملء الشاشة مع شريط علامات تبويب عائم، ليمنح المستخدم تجربة تصفح عملية ومرنة.

ميزات ذكاء اصطناعي متطورة وتكامل المطورين

وأعلنت آبل كذلك إتاحة نموذج الذكاء الاصطناعي التأسيسي الخاص بها أمام المطورين للمرة الأولى، مما يفتح الباب أمام ابتكارات عديدة.

وتدعم ميزة “Apple Intelligence” تحليل ما يظهر على الشاشة والبحث تلقائيا عن عناصر مثل الملابس أو المنتجات، كما تدمج هذه الميزة مع أداة “Image Playground” المدعومة بتقنيات “ChatGPT” من شركة “OpenAI”.

Apple announced new technologies and enhancements to its developer tools to help developers create more beautiful, intelligent, and engaging app experiences across Apple platforms.
أعلنت آبل تقنيات جديدة وتحديثات في أدوات المطورين (أسوشيتد برس)

ترجمة حية للمكالمات والرسائل وتوسيع دعم المطورين

ويقدم “iOS 26” ميزة الترجمة الحية (Live Translation) التي تتيح ترجمة المكالمات الهاتفية والرسائل النصية والفيس تايم بشكل فوري ودون الحاجة إلى اتصال سحابي، كما يمكن للمطورين دمج هذه التقنية في تطبيقاتهم عبر واجهة برمجية خاصة.

فلترة ذكية للمكالمات وتعزيز تجربة التواصل

كما دعمت آبل تطبيق الهاتف بأداة ذكاء اصطناعي تقوم بالرد على المكالمات الواردة غير المعروفة وسؤال المتصل عن الغرض من المكالمة لتصفية المكالمات بشكل ذكي.

وبمجرد ذكر المتصل سبب الاتصال، تظهر نسخة نصية لصاحب الجهاز ليقرر ما إذا كان يريد الرد.

تحديثات في تطبيق الرسائل وتخصيص الخلفيات

ووفر الإصدار الجديد لتطبيق الرسائل إمكانية تخصيص الخلفيات بالصور المقترحة أو التي يرفعها المستخدم أو تلك المولدة بأداة “Image Playground”، مع دعم إنشاء استطلاعات رأي داخل المحادثات بناء على اقتراحات نظام “Apple Intelligence”، وأيضًا ظهور مؤشرات الكتابة لأول مرة في الدردشات الجماعية.

CUPERTINO, CALIFORNIA - JUNE 09: Apple announces liquid glass during the Apple Worldwide Developers Conference (WWDC) on June 09, 2025 in Cupertino, California. Apple CEO Tim Cook kicked off the annual Apple WWDC conference, which runs through June 13. Justin Sullivan/Getty Images/AFP (Photo by JUSTIN SULLIVAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
آبل تكشف عن ميزة “الزجاج السائل” خلال مؤتمر المطورين السنوي (الفرنسية)

رموز تعبيرية جديدة “Genmoji” وأداة “Image Playground”

تتيح ميزة “Genmoji” الجديدة للمستخدمين دمج رمزين تعبيريين لإنشاء رموز مخصصة، مما يمنحهم حرية أكبر في التعبير.

وأتاح دعم “ChatGPT” في “Image Playground” توليد صور بالذكاء الاصطناعي دون مشاركة بيانات المستخدم مع “OpenAI” إلا بموافقته.

تطبيق الألعاب “Games App” وتجربة ترفيه اجتماعي

وأطلقت آبل تطبيق “Games App” الجديد ليضم مكتبة الألعاب المحملة ومحتوى “Apple Arcade”، مع ميزة “اللعب معا” لمتابعة نشاط الأصدقاء وتحدياتهم ونتائجهم باستمرار في واجهة تفاعلية.

خرائط ذكية وهوية رقمية في “Apple Wallet”

كما حصل تطبيق الخرائط على مزايا ذكية تمكنه من تعلّم المسارات المفضلة للمستخدم وتنبيهه لحظيا حول الازدحامات والتأخيرات، وأضيفت القدرة على مشاركة الأماكن السابقة مع الأصدقاء.

وستتيح آبل إصدار بطاقة هوية رقمية داخل “Apple Wallet” بدءا من خريف هذا العام، في تحديث يعزز إدارة المستندات الرقمية.

خدمات دفع متقدمة وميزات تتبع الطلبات

وتم أيضا تطوير خدمة “Apple Pay” لتشمل إمكانية تتبع الطلبات حتى تلك التي لم تتم عبر الخدمة ذاتها، معتمدة على تقنيات “Apple Intelligence”.

المصدر: وكالات

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