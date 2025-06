“iOS 26” وابتكارات ثورية.. أبل تكشف عن مفاجأة “الزجاج السائل” وذكاء اصطناعي يغير قواعد اللعبة

أعلنت شركة آبل الأمريكية خلال مؤتمرها السنوي للمطورين (WWDC 2025) إطلاق مجموعة من البرمجيات والابتكارات التقنية غير المسبوقة، على رأسها الإصدار الجديد لنظام تشغيل آيفون (iOS 26)، الذي يمثل نقلة نوعية في تجربة المستخدم بفضل التصميم البصري الجديد والتكامل مع تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وقدمت آبل في “iOS 26” تصميما بصريا جديدا تحت اسم “الزجاج السائل” (Liquid Glass)، يتمتع بدرجة عالية من الشفافية والمرونة، ليمتد تأثيره إلى جميع عناصر النظام مثل الأزرار وأشرطة التمرير، كما يعزز الطابع المستقبلي للواجهة.

وأشارت آبل إلى أن قوة الشرائح الجديدة هي التي جعلت هذا التحول ممكنا، حيث أصبح بالإمكان الاستفادة من التأثيرات البصرية الثلاثية الأبعاد حتى في خلفيات شاشة القفل، إذ يتكيف الوقت مع المساحة تلقائيا وتنبض الخلفيات بالحركة بمجرد تحريك الهاتف.

واعتمدت آبل على طريقة جديدة في تسمية التحديثات تعتمد أرقام السنوات بدلا من التسلسل التقليدي، مما يجعل “iOS 26” أول إصدار بهذه الصيغة. كما شهدت شاشة القفل تطويرات لافتة، أبرزها إمكانية تمدد الساعة لتشغل مساحة أكبر، مع منح المستخدمين حرية التخصيص الكامل.

كما أعادت آبل تصميم تطبيق الكاميرا ليظهر بمظهر أكثر بساطة ويتيح تجربة تصوير أنظف بفضل إخفاء العديد من الأزرار. أما متصفح سفاري فأصبح يدعم عرض الصفحات بملء الشاشة مع شريط علامات تبويب عائم، ليمنح المستخدم تجربة تصفح عملية ومرنة.

وأعلنت آبل كذلك إتاحة نموذج الذكاء الاصطناعي التأسيسي الخاص بها أمام المطورين للمرة الأولى، مما يفتح الباب أمام ابتكارات عديدة.

وتدعم ميزة “Apple Intelligence” تحليل ما يظهر على الشاشة والبحث تلقائيا عن عناصر مثل الملابس أو المنتجات، كما تدمج هذه الميزة مع أداة “Image Playground” المدعومة بتقنيات “ChatGPT” من شركة “OpenAI”.

ويقدم “iOS 26” ميزة الترجمة الحية (Live Translation) التي تتيح ترجمة المكالمات الهاتفية والرسائل النصية والفيس تايم بشكل فوري ودون الحاجة إلى اتصال سحابي، كما يمكن للمطورين دمج هذه التقنية في تطبيقاتهم عبر واجهة برمجية خاصة.

كما دعمت آبل تطبيق الهاتف بأداة ذكاء اصطناعي تقوم بالرد على المكالمات الواردة غير المعروفة وسؤال المتصل عن الغرض من المكالمة لتصفية المكالمات بشكل ذكي.

وبمجرد ذكر المتصل سبب الاتصال، تظهر نسخة نصية لصاحب الجهاز ليقرر ما إذا كان يريد الرد.

ووفر الإصدار الجديد لتطبيق الرسائل إمكانية تخصيص الخلفيات بالصور المقترحة أو التي يرفعها المستخدم أو تلك المولدة بأداة “Image Playground”، مع دعم إنشاء استطلاعات رأي داخل المحادثات بناء على اقتراحات نظام “Apple Intelligence”، وأيضًا ظهور مؤشرات الكتابة لأول مرة في الدردشات الجماعية.

تتيح ميزة “Genmoji” الجديدة للمستخدمين دمج رمزين تعبيريين لإنشاء رموز مخصصة، مما يمنحهم حرية أكبر في التعبير.

وأتاح دعم “ChatGPT” في “Image Playground” توليد صور بالذكاء الاصطناعي دون مشاركة بيانات المستخدم مع “OpenAI” إلا بموافقته.

وأطلقت آبل تطبيق “Games App” الجديد ليضم مكتبة الألعاب المحملة ومحتوى “Apple Arcade”، مع ميزة “اللعب معا” لمتابعة نشاط الأصدقاء وتحدياتهم ونتائجهم باستمرار في واجهة تفاعلية.

كما حصل تطبيق الخرائط على مزايا ذكية تمكنه من تعلّم المسارات المفضلة للمستخدم وتنبيهه لحظيا حول الازدحامات والتأخيرات، وأضيفت القدرة على مشاركة الأماكن السابقة مع الأصدقاء.

وستتيح آبل إصدار بطاقة هوية رقمية داخل “Apple Wallet” بدءا من خريف هذا العام، في تحديث يعزز إدارة المستندات الرقمية.

