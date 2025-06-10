دراسة تكشف تأثير “تناول الشاي مع الشوكولاتة” في صحة القلب

توصلت دراسة جديدة إلى أن احتساء الشاي مع تناول الشوكولاتة، يفيد صحة القلب والأوعية الدموية، ويؤدي إلى خفض ضغط الدم.

وذكرت الدراسة، التي نشرت في المجلة الأوروبية لأمراض القلب الوقائية، أن المركبات الطبيعية المعروفة باسم “فلافان 3 أولز” موجودة في الشوكولاتة والشاي، ويمكنها أن تساعد في خفض ضغط الدم.

وأكدت الدراسة أنها هذه المركبات موجودة أيضا في أطعمة أخرى، مثل التفاح والعنب.

أمراض القلب والأوعية الدموية

واعتمدت الدراسة على بيانات 5205 أشخاص، منهم من يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية وارتفاع ضغط الدم والسكري ومنهم أشخاص أصحاء.

وتوصل الباحثون إلى أن مركبات “فلافان 3 أولز” مفيدة في خفض ضغط الدم.

وأكدت الدراسة أن دمج الأطعمة الغنية بـ”فلافان 3 أولز” في نظام غذائي متوازن قد يحقق فوائد كبيرة ويحسن ضغط الدم، نتيجة تناول الشوكولاتة أو الشاي لفترة استهلاك طويلة نسبيا، تقدر بنحو أربعة إلى ثمانية أسابيع.

مزج العناصر الغذائية

وقال كريستيان هايس زميل الكلية الملكية للجراحين في إنجلترا وأحد مؤلفي الدراسة، إن عينة الدراسة أظهرت أنه يمكن تخفيض ضغط الدم للأشخاص، الذين يتناولون كوبين إلى ثلاثة أكواب من الشاي.

وأضاف، أنها كذلك تفيد مع “حصة أو حصتين من الشوكولاتة الداكنة، أو ملعقتين إلى ثلاث ملاعق كبيرة من مسحوق الكاكاو، أو تفاحتين إلى ثلاث تفاحات، أو مزيج من كميات أقل من هذه العناصر مع فواكه أخرى مثل العنب والكمثرى والتوت.