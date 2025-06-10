سمكة قرش تسقط من السماء.. واقعة نادرة في ملعب غولف تذهل اللاعبين (صور)

شهد ملعب لرياضة غولف الأقراص بولاية ساوث كارولاينا، سقوط قرش مطرقة صغير ميت، في واقعة نادرة لفتت أنظار اللاعبين.

وتبيّن أن طائر العقاب، المعروف بصيد الأسماك، هو من أسقط القرش بعدما أفلتته مخالبه على بُعد نحو 800 متر من الساحل.

مطاردة غربان تتسبب في سقوط القرش

وروى شاهد عيان، وفقا للموقع العلمي الشهير (لايف ساينس)، أن زوجا من الغربان طارد العقاب إلى إحدى الأشجار، حيث اضطر الأخير لإطلاق فريسته.

ويُعرف عن الغربان استخدامها أسلوب “المضايقة الجماعية” لإبعاد المفترسات عن مناطق التعشيش.

ويسكن مياه ساوث كارولاينا 3 أنواع من قرش المطرقة ذي الرأس المستدير، والمحزز، والكبير. إضافة إلى النوع النادر “قرش المطرقة الكاروليني” الذي اكتُشف عام 2013.