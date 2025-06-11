“دعوة من القلب” يحول منصات التواصل إلى ساحة تضامن عربي

تصدر وسم (#دعوة_من_القلب) قائمة الأكثر تفاعلا على منصات التواصل الاجتماعي العربية خلال الساعات الماضية، حيث تفاعل الآلاف مع الوسم عبر مشاركة أدعيتهم وأمنياتهم لا سيما مع ختام موسم الحج وفي ظل التصعيد الإسرائيلي الأخير في الحرب على قطاع غزة المحاصَر.

وتحوّل الوسم إلى ساحة لمشاركة الأمنيات والدعوات من القلب للمقربين والغائبين والمكروبين، حيث عبر المستخدمون عن مشاعرهم الصادقة اتجاه أسرهم وأصدقائهم وبلدانهم، مؤكدين أهمية نشر الرسائل الإيجابية في أوقات الحاجة للدعم النفسي والاجتماعي.

#دعوه_من_القلب

الله يريح كل شخص حاس بأشياء مو قادر يقولها لأحد .. — مِ (@2a_8x) June 11, 2025

وضمت التدوينات دعوات متنوعة بالشفاء والصحة للمرضى، والتوفيق للطلاب، وتفريج الكروب، وإزالة الهموم عن المحتاجين، مع أمنيات بالسلام والفرج للأمة العربية، خاصة مع تصاعد الأزمات في عدد من البلدان.

اللهم أشفي كل مريض يارب #دعوه_من_القلب — y1419@ (@y19091350) June 11, 2025

وانتشر الوسم ليشمل قصصًا شخصية مؤثرة، حيث شارك الكثيرون تجاربهم مع الدعاء وأثره في تخطي الأزمات وتغيير الواقع وتحقيق الأمنيات وتجديد الأمل، ودعا آخرون إلى عدم الاستهانة بقوة الكلمة الصادقة.

كما استغل بعض المدونين انتشار الوسم وبثّوا شكاواهم وآراءهم في موضوعات أخرى لا علاقة لها بالأمر، وأحيانا إعلانات بيع أو تسويق، وهي أمور شائعة أيضا على المنصات.

وجاء في بعض التدوينات المتداولة “اللهم إن في القلب دعوات لا يعلمها إلا أنت، فحققها لي ولأحبتي”، و”يا رب، لا ترد لنا دعوة ولا تخيب لنا رجاء واجعل لنا نصيبًا من كل خير”.

#دعوه_من_القلب بظهر الغيب أبلغ من ألف دعاء✔️

دعوة بقلب حاضر بنية خالصة تُؤمّن عليها الملائكة وتقول "آمين ولك بالمثل"🙏

اللهم اجعل لإهلنا في غزة وفلسطين من ضيقٍ مخرجًا ومن كل همٍ فرجًا، وكن لهم عونًا ونصيرًا يارب🤲#عمان_فلسطين#صباح_الخير — Mahmoud Info (@mahmoudali091) June 11, 2025

وأيضًا “دعوة صادقة من القلب لأهل غزة وكل مريض وكل مهموم، اللهم فرّج همهم واشف مرضاهم وأبدلهم خيرا”.

وكذلك “دعوة من القلب لأهل غزة وكل المظلومين: اللهم ارفع عنهم البلاء وانصرهم نصرًا قريبًا”.

اللهم أنت القوي ونحن الضعفاء .. وأنت الغني ونحن الفقراء .. وأنت الجبار المتين .. نسألك بكل اسم سميت به نفسك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تنصر اخواننا في غزة 🤲🏼

اللهم أغثهم وأغثنا يارب العالمين#دعوه_من_القلب — Heba Elsyed (@Heba_Elsyed) June 11, 2025

وأيضًا “دعوة صادقة من القلب لكل من ضاقت عليه الدنيا: اللهم فرج همك ويسر أمرك وأبدلك خيرًا مما فقدت”.

وكذلك “من القلب لكل طالب علم… اللهم سهّل لهم دروب النجاح وحقق آمالهم”.