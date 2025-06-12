معمرة بريطانية تحقق حلمها في سن 107 أعوام (فيديو)

احتفلت معمرة بريطانية بذكرى ميلادها 107 بشكل مختلف هذه العام، إذ تمكنت لأول مرة في حياتها، من ركوب دراجة نارية.

وتلقت جينا براون، التي ولدت عام 1918، عددا كبيرا من بطاقات التهنئة، بينها بطاقة من الملك تشارلز الثالث، وهي المرة الرابعة التي تصلها بطاقة تهنئة من ملك بذكرى ميلادها.

وقالت جينا إن البطاقات التي وصلتها من أصدقائها أكثر أهمية من بطاقة الملك ريتشارد، إذ أنه لا يعرفها كما أنه لا يعرفها، لكنها أشارت إلى أن إرسال الملك للبطاقة كانت لفتة لطيفة.

وبدت جينا في غاية السعادة وهي تتجول على ظهر دراجة نارية في شوارع مدينتها، وكانت تلوح بفرح لمن تمر عليهم من المارة خلال الرحلة.