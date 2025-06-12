مقطع نادر.. تكاثر غريب لحيوان بحري (فيديو)

نشرت حديقة حيوان “كولومبوس” في ولاية أوهايو الأمريكية، مقطعا مصورا يظهر 4 من ذكور “تنين البحر العشبي” تحمل بيضا ملقحا.

وقالت الحديقة إن هذه هي المرة الأولى التي يحدث فيها هذا الأمر في حديقة مائية عامة.

وتتسم عملية الكاثر لدى تنين البحر الشعبي بالغرابة، إذ إن الذكور هي التي تحمل البيض بعد تلقيحه وليس الإناث.

وتحمل الذكور البيض الملقح في الجانب الأسفل من الذيل.

ورغم عدم تصنيفها رسميا على أنها مهددة بالانقراض، تقول حديقة حيوان “كولومبوس” إن تنين البحر العشبي معرض للخطر بسبب ارتفاع درجة حرارة المحيطات، وممارسات الصيد غير المستدامة.

والموطن الأصلي لتنين البحر العشبي هو السواحل الجنوبية والشرقية لأستراليا، وهذه السلالة هي قريبة لسلالة فرس البحر، التي تضع فيها الأنثى البيض داخل كيس قرب بطن الذكر، وتتم عملية الإخصاب داخله، ثم يقوم الذكر بولادة الصغار.