تعرف على أسوأ حوادث الطيران في العالم في السنوات الأخيرة

قالت الشرطة الهندية، مساء الخميس، إن 260 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم عندما تحطمت طائرة تابعة للخطوط الجوية الهندية بعد ثوان من إقلاعها من مطار أحمد أباد، شمالي غربي البلاد.

وأوضحت الشرطة أن القتلى هم ركاب وطاقم الطائرة بالإضافة إلى نحو 20 شخصا من سكان المنطقة التي سقطت فوقها الطائرة قبل أن تنفجر وتتحطم.

وفيما يلي أسوأ حوادث تحطم الطائرات في السنوات القليلة الماضية:

2025

الولايات المتحدة

لقي أكثر من 60 شخصا مصرعهم عندما اصطدمت طائرة ركاب تابعة لشركة “أمريكان إيرلاينز” بمروحية عسكرية، من طراز “بلاك هوك”، تابعة للجيش الأمريكي في 29 يناير/كانون الثاني، وتحطمت في نهر “بوتوماك” بالقرب من مطار “رونالد ريغان” في واشنطن.

عاجل | سي بي إس نيوز عن الشرطة الأمريكية: انتشال 18 جثة من نهر بوتوماك في واشنطن بعد اصطدام طائرة ركاب بمروحية عسكرية قرب مطار ريغان#الجزيرة_مباشر #الولايات_المتحدة pic.twitter.com/wd53APZvMg — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 30, 2025

2024

كوريا الجنوبية

تحطمت طائرة من طراز “بوينغ 737” تابعة لشركة “جيجو إير” في مطار موان الدولي في 29 ديسمبر/كانون الأول، مما أسفر عن مقتل جميع الركاب وعددهم 175 وأربعة من طاقم الطائرة الستة في أسوأ كارثة جوية في كوريا الجنوبية.

كازاخستان

تحطمت طائرة من طراز “إمبراير 190″، تابعة للخطوط الجوية الأذربيجانية في 25 ديسمبر بعد تحويل مسارها من روسيا إلى كازاخستان، مما أسفر عن مقتل 38 شخصا. وقال الرئيس الأذربيجاني إلهام عليف إن الطائرة سقطت بسبب إطلاق نار عن طريق الخطأ من الأرض في روسيا. ولم تؤكد موسكو ذلك.

اليابان

اصطدمت طائرة تابعة للخطوط الجوية اليابانية بطائرة أصغر حجما تابعة لخفر السواحل على مدرج مطار “هانيدا” في طوكيو في الثاني من يناير/كانون الثاني. ونجا جميع ركاب طائرة الخطوط الجوية اليابانية، وعددهم 379 شخصا كانوا على متن الطائرة المحترقة. وقتل خمسة من أصل ستة من طاقم الطائرة الأصغر حجما.

لحظة اشتعال النيران في طائرة الخطوط الجوية #اليابانية

pic.twitter.com/EWW9fB7rK8 — اليابان بالعربي 🇯🇵 (@nippon_ar) January 2, 2024

2022

الصين

تحطمت طائرة “بوينغ 737-800” تابعة لشركة طيران شرق الصين في منطقة جبلية في 21 مارس/آذار، مما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 132 شخصا، في أسوأ كارثة طيران تشهدها الصين منذ 28 عاما.

2020

إيران

قتل 179 شخصا في الثامن من يناير/كانون الثاني الماضي، عندما سقطت طائرة ركاب أوكرانية من طراز “بوينغ 737” في طهران بعد دقائق من إقلاعها.

وأقرت هيئة الأركان الإيرانية في بيانأن منظومة دفاع جوي تابعة لها أسقطت طائرة الركاب إثر “خطأ بشري” لحظة مرورها فوق “منطقة عسكرية حساسة”.

وقالت هيئة الطيران المدني الإيرانية إن مشكلة في الرادار وخطأ من جانب الدفاعات الجوية، كانا السبب وراء الحادث.

2019

إثيوبيا

تحطمت طائرة من طراز “بوينغ 737 ماكس-8” تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية في 19 مارس بعد دقائق من إقلاعها من أديس أبابا متجهة إلى العاصمة الكينية نيروبي، مما أسفر عن مقتل جميع ركابها البالغ عددهم 157 شخصا.

وبعد فترة وجيزة، جرى إيقاف أسطول الطائرات من طراز “بوينغ 737 ماكس” حول العالم، بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.

2018

إندونيسيا

تحطمت طائرة من طراز “بوينغ 737 ماكس” تابعة لشركة “ليون إير” في بحر جاوة بعد وقت قصير من إقلاعها من جاكرتا في 29 أكتوبر/تشرين الأول، مما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 189 شخصا.

2014

ماليزيا

قتل 298 شخصا عندما تم إسقاط طائرة الرحلة “إم إتش-17” التابعة للخطوط الجوية الماليزية، بينما كانت قادمة من العاصمة الهولندية أمستردام في طريقها إلى كوالالمبور في 17 يوليو/تموز.

وسقطت الطائرة فوق شرق أوكرانيا، الذي كان يشهد قتالا محتدما بين انفصاليين موالين لروسيا والقوات الأوكرانية.

ماليزيا

فُقدت رحلة الخطوط الجوية الماليزية “إم إتش-370″، وهي في طريقها من كوالالمبور إلى بكين في الثامن من مارس. ولم يتم العثور على حطام الطائرة التي كانت من طراز “بوينغ 777” والركاب الذين كانوا على متنها وعددهم 239 شخصا.