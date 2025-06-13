“من الإقلاع إلى الانفجار”.. مقطع جديد لحادث الطائرة الهندية من “كاميرا” مراقبة في المطار (فيديو)

كشف مقطع مصور جديد التقطته “كاميرا” مراقبة في مطار أحمد أباد، شمالي غربي الهند، لحظات حادث تحطم طائرة الخطوط الجوية الهندية منذ إقلاعها وحتى تحطمها وانفجارها مما أسفر عن مقتل أكثر من 240 شخصا، يوم الخميس.

ويظهر المقطع، الذي صورته “الكاميرا” الخاصة بمراقبة مدرج المطار، الطائرة في بداية المدرج، ثم وهي تتسارع وبعدها ترتفع في الهواء.

وبعد أن حلقت الطائرة لثوان عدة، تهاوت إلى الأرض وانفجرت مخلّفة كرة ضخمة من النار والدخان الأسود.

وكانت الطائرة، وهي من طراز “بوينغ 787″، في طريقها إلى لندن، عندما تحطمت فوق منطقة سكنية قريبة من المطار.

وقالت الشرطة الهندية، مساء الخميس، إن حصيلة تحطم الطائرة حتى الآن هي 260 قتيلا، من الركاب والطاقم وسكان المنطقة التي تحطمت فوقها الطائرة.