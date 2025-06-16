بالذكاء الاصطناعي.. اللحظات الأخيرة من حياة مواطن مصري ضحي بحياته لإنقاذ حي سكني (فيديو)

باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي، روت الجزيرة مباشر تفاصيل اللحظات الأخيرة من حياة السائق المصري خالد محمد شوقي، الذي قاد شاحنة مشتعلة محملة بالوقود خارج محطة للتزود بالوقود ليمنع وقوع كارثة واسعة.

وتحول خالد إلى بطل في مصر بعد أن لفظ أنفاسه الأخيرة، بعد أيام من إصابته بحروق شديدة نتيجة للحادث الذي وقع في محطة للتزود بالوقود في مدينة العاشر من رمضان، شرقي العاصمة القاهرة.

ووقع الحادث، في 1 يونيو/حزيران الجاري، بعد اندلاع النيران أثناء قيام شاحنة بتفريغ حمولتها من الوقود في المحطة نتيجة الارتفاع الشديد في درجة الحرارة.

واندفع خالد شوقي إلى مقود الشاحنة المشتعلة ليخرجها بسرعة من المحطة، محاولًا إبعادها عن خزانات الوقود والمباني السكنية القريبة.