الأذكار بعد الصلاة المفروضة.. فضلها وترتيبها

ما هي الأذكار بعد الصلاة؟

أمر الله تعالى بالذكر عمومًا بعد الصلاة فقال سبحانه: “فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ” (سورة النساء: 103)

ومن الأذكار الثابتة عن النبي ﷺ بعد الصلاة المفروضة:

الاستغفار ثلاثًا:

عن ثوبان مولى رسول الله ﷺ قال: “كان رسول الله ﷺ إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثًا، وقال: اللهم أنت السلام، ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام.” رواه مسلم.

قول “لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير”:

عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، عن النبي ﷺ أنه كان يقول دبر كل صلاة مكتوبة: “لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد.” رواه البخاري ومسلم.

التسبيح والتحميد والتكبير:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: “جاء الفقراء إلى النبي ﷺ فقالوا: ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم… قال: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه أدركتم من سبقكم ولم يُدرككم أحد بعدكم، وكنتم خير من أنتم بين ظهرانيه إلا من عمل مثله؟ تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة ثلاثًا وثلاثين.” رواه البخاري ومسلم.

قراءة آية الكرسي:

“اللَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ وَلا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ” (البقرة:255).

عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: “من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة، لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت.” رواه النسائي وصححه الألباني.

قراءة سور الإخلاص، والفلق، والناس:

مرة واحدة بعد كل صلاة، وثلاثًا بعد الفجر والمغرب.

عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: “أمرني رسول الله ﷺ أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة.” رواه أبو داود والنسائي وصححه الألباني.

وفي رواية: “اقرأ قل هو الله أحد، والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات، تكفيك من كل شيء.” رواه الترمذي وصححه الألباني.

هل الدعاء بعد الصلاة المفروضة مستجاب؟

الدعاء بعد الصلاة ثابت مشروع في الجملة، وقد ترجم الإمام البخاري في كتابه الصحيح باب: الدعاء بعد الصلاة.

وذكر الحافظ ابن حجر الأحاديث التي فيها أن النبي أوصى بعض أصحابه بالدعاء بعد الصلاة، مثل: حديث معاذ: “اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك”.

والحديث في صحيح مسلم أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يقول إذا انصرف من الصلاة: “اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر”.

ما هي الأذكار بعد صلاة الفجر وصلاة المغرب؟

يزاد في الفجر والمغرب على الأذكار العامة:

“لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير” 10 مرات.

ويقرأ بعدهما السور الثلاث (الإخلاص، الفلق، الناس) 3 مرات.

هل أذكار ما بعد الصلاة فرض؟

الأذكار بعد الصلاة ليست فرضًا بل سنة مؤكدة، جاءت بها النصوص الصحيحة، ويثاب فاعلها ولا يأثم تاركها.

قال ابن قدامة في المغني: “ويستحب ذكر الله والدعاء عقب السلام، ويستحب من ذلك ما ورد به الأثر”.

ما هو فضل الأذكار بعد الصلاة المفروضة؟

ورد في السنة فضائل عظيمة للأذكار بعد الصلاة، منها:

دخول الجنة:

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، عن النبي ﷺ قال: “خصلتان لا يحافظ عليهما عبد مسلم إلا دخل الجنة: يسبح في دبر كل صلاة عشرًا، ويحمد عشرًا، ويكبر عشرًا، فذلك خمسون ومائة باللسان، وألف وخمسمائة في الميزان.” رواه الترمذي وأبو داود، وصححه الألباني.

مغفرة الذنوب:

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: “من قال: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، مائة مرة، غفرت له ذنوبه، وإن كانت مثل زبد البحر.” رواه مسلم.

الثواب العظيم في الميزان:

كما سبق في حديث عبد الله بن عمرو: “ذلك خمسون ومائة باللسان، وألف وخمسمائة في الميزان.” رواه الترمذي وصححه الألباني.

الحماية من الشيطان:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال إذا أصبح: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له عشر حسنات وحط عنه عشر سيئات، ورفع له عشر درجات وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي، وإن قالها إذا أمسى كان له مثل ذلك حتى يصبح. رواه أبو داود وصححه الألباني.

ما هو ترتيب الأذكار بعد الصلاة؟

الترتيب الأفضل كما ورد في السنة:

الاستغفار ثلاثًا.

اللهم أنت السلام، ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام.

لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير (ثلاثًا).

اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد.

لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون.

التسبيح (33)، التحميد (33)، التكبير (33)، ثم التهليل (1).

قراءة آية الكرسي.

قراءة سور الإخلاص، الفلق، الناس (مرة بعد كل صلاة وثلاثًا بعد صلاتي الفجر والمغرب).

لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير (10 مرات بعد صلاة المغرب والصبح).

اللهم إني أسألك علمًا نافعًا، ورزقًا طيبًا، وعملاً متقبلًا (بعد السلام من صلاة الفجر).

الدعاء الخاص إن أراد.

ما حكم الجهر بالأذكار بعد صلاة الجماعة في المسجد؟

الجهر بالأذكار بعد صلاة الجماعة جائز، بل كان يسمع في عهد النبي ﷺ كما قال ابن عباس: “كان يُعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير.” رواه البخاري ومسلم.

لكن إذا خشي من التشويش أو الرياء أو الفتنة، فيكون الإسرار أولى.