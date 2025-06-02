قبل أن تشتري.. نصائح نحال من جبال صعيد مصر لتجنب عسل النحل المغشوش (صور)

كشف نحال مصري للجزيرة مباشر عن عدد من النصائح لتجنب شراء “عسل نحل مغشوش” لمحبي هذا النوع من الغذاء.

محمد محرز سلام من مدينة إسنا بمحافظة الأقصر جنوبي مصر، يمتهن تربية النحل وإنتاج العسل ومشتقاته الأخرى، وقد ورث مهنته في تربية النحل وإنتاج العسل أبا عن جد.

سلام تابع كغيره ما أثير مؤخرا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشأن فيديو متداول زعم ناشره أن كل العسل في الأسواق المصرية مغشوش.

من داخل المنحل الخاص في جبال مدينة إسنا، قال سلام متهكما على ما أثير بشأن عسل النحل المغشوش إن “هذا الحديث غير صحيح على الإطلاق ولا يستطيع أي شخص الحكم على جودة العسل ونسبة السكر المعروف بـ(السكروز) فيه”.

وأضاف “الأمر يحتاج لمعامل وتحليلات كيميائية لكن هناك أساسيات هي بمثابة نصائح لمن يريد عسل نحل طبيعي جيد”.

اختيار الموسم الصحيح

قال سلام في حديثه للجزيرة مباشر إن أولى النصائح لمشتري عسل النحل لتجنب الغش التجاري هو “اللجوء لمكان موثوق وله سمعة طيبة بين زبائنه لشراء العسل”.

أما ثاني النصائح للحصول على عسل نحل طبيعي وجيد فهو اختيار الموسم الصحيح للنبات الذي ينسب إليه نوع العسل، موضحا أن العسل يقسم لأنواع حسب موسم الزهرة التي يتغذى عليها النحل ويمتص رحيقها لتحويله إلى عسل فهناك عسل السدر وعسل الموالح وعسل الموز وعسل حبة البركة وعسل البرسيم وعسل الشمر.

بمزيد من التفصيل، قال سلام إنه على سبيل المثال فإن شهري إبريل/نيسان ، ومايو/أيار هما الأمثل لشراء عسل نبات الشمر والموالح (ويطلق عليه البعض الشمار).

ويليه في ذلك شهر يونيو/حزيران ويمتد حتى شهر أغسطس/آب عسل البرسيم البلدي ويتميز ببروتينه العالي، وبعد أغسطس يحل موسم عسل الموز وهو مفيد لعلاج الأنيميا.

وأوضح سلام “الصعيد في مصر بشكل خاص يتميز بأنواع العسل الأجود والتي يتم تصدير جزء منها للخارج “، لافتا إلى أن ما يميز الأنواع الجيدة هي قوامها الكثيف ولونها ورائحتها الطيبة وغير النفاذة وطعمها غير اللاذع عند تناوله.

عدم التبلور

أشار سلام إلى أن “الأنواع الجيدة من العسل لا يحدث لها عملية تبلور ويظل على قوامه الكثيف ولكن بصورة سائلة”.

ونبه إلى أن كثافة العسل تختلف من نوع لآخر فأقلها كثافة عسل الموالح (الليمون والبرتقال) في حين أن أكثرها كثافة عسل السدر الجبلي الذي اعتبره أفضل أنواع العسل خاصة للمعدة والقولون والصحة العامة، وتكون نسبة السكروز فيه أعلى وهذا أمر طبيعي.

كيف اختبر العسل دون معمل؟

قال سلام إنه لابد من تذوق العسل لمعرفة جودته وكذلك النظر إلى كثافته ولونه ونقائه، فعسل الموالح يكون اصفر فاتح اللون وكثافته غير كبيرة، أما عسل السدر أو حبة البركة فلونه غامق في درجة بين البني والأسود.

وفي حالة الشراء من المتاجر، يؤكد سلام على ضرورة شراء نوع العسل في موسمه ووقته، لافتا إلى ملحوظه قد يجهلها أغلب المستهلكين وهي أن العسل تزيد كثافته في الشتاء بدرجة الحرارة المنخفضة وهذا لا يعني أنه تبلور، عكس الصيف الذي يبدو فيه العسل أخف كثافة.

ولفت سلام خلال حديثه إلى أن “ارتفاع أسعار عسل النحل الطبيعي يعود إلى حاجتها إلى بيئات خاصة وتتغذى على زهور طبيعية”، مؤكدا أن على المستهلك الشك في جودة العسل ذات الأسعار الرخيصة لأن احتمال غشها بالسكر المذاب في الماء يكون أكبر.

خبرة أجدادنا وربات المنازل

سلام لفت أيضا إلى طريقة كانت تستخدمها الأمهات لكشف جودة العسل بوضع “كمية صغيرة منه على الإصبع للتأكد من كثافة العسل وعدم سيلانه كالماء”.

كما أشار إلى ما يعرف بـ”تجربة الماء” حيث توضع كمية من العسل في الماء فإذا ذاب بسهولة يكون العسل مغشوشا، كما أن المناديل أو قطعة القماش لا تمتص عسل النحل الطبيعي.

ويعد استخدام التسخين إحدى الطرق الشعبية لمعرفة العسل المغشوش فإذا قامت ربة المنزل بتسخين العسل النقي، فسوف يتكرمل (تزداد كثافته ويصبح أثقل) بسرعة ولن يصنع فقاعات بيضاء (رغاوي)، عكس العسل المغشوش الذي يكون فقاعات فقط عند التسخين.